قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف
على أغنية ضيعنا.. عمرو أديب يرقص ويغني وينقط عمر كمال
كييف رفضت التنازل عن أراضي.. هل فشلت محادثات فلوريدا بين أمريكا وأوكرانيا؟
سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء 2-12-2025
هل البورصة حلال أم حرام؟.. اعرف رأي الدين
إجراءات وشروط الحصول على المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات الجديد
الحكومة السودانية تعرض على روسيا اتفاقا لإنشاء قاعدة بحرية
محامي رمضان صبحي يكشف كواليس دفاعه في قضايا غالي والسعيد
أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري
تامر حسني يعلن عن حفل خيري بعد تعافيه من وعكته الصحية
مضاعفة عقوبة جريمة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون
3 أدعية عن النبي للشفاء والوقاية من الحسد.. لا تغفل عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الديهي: استمرار العملية الانتخابية مصلحة وطنية لأن مصر لا تسمح بوجود فراغ تشريعي

نشأت الديهي
نشأت الديهي
هاني حسين

كشف الإعلامي نشأت الديهي، حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية حول إمكانية إلغاء انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن هذا الطرح غير صحيح تمامًا، ولا يملك أي طرف في الدولة سلطة القيام به.


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"،، "ليس من حق أحد أن يلغي الانتخابات، حل البرلمان يحتاج إلى استفتاء شعبي، ونحن لا نواجه أي أزمة دستورية تدعو لذلك."


وأضاف أن استمرار العملية الانتخابية هو مصلحة وطنية، لأن مصر لا يمكن أن تسمح بوجود فراغ تشريعي أو دستوري.


وأشار إلى أن منشور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نُشر قبل إعلان النتائج الرسمية كان الأكثر تأثيرًا في الشارع، حيث استقبله المصريون بارتياح كبير، لما تضمنه من رسائل طمأنة واحترام لإرادة الناخبين.
وأوضح أن وجود طعون أو ملاحظات خلال المرحلة الأولى من الانتخابات يعكس أن مصر دولة مؤسسات ودولة قانون، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية جاءت أفضل من الأولى في أدائها وتنظيمها، وهو ما يؤكد حجم الدولة المصرية وقدرتها على تصحيح المسار.
وتابع الديهي: "الرئيس هو من وجّه ونبّه وحذّر من أي ظلم، وكانت هناك تعليمات واضحة بعدم السماح بأي تجاوز، ليس من مصلحة الدولة أن نرمي التراب على مؤسسة تشريعية مهمة".
وفي ختام حديثه، دعا المواطنين للمشاركة الواسعة في المرحلة المتبقية من الانتخابات، قائلاً: "انزل وصوّت، صوتك هو الذي سيظهر في الصندوق".

الديهي نشات الديهي مصر الانتخابات انتخابات النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار

حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

البنك الأهلي المصري

حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد

ترشيحاتنا

ماهر فرغلي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية،

بعد قرار ترامب بحظرها.. انقسامات داخلية في صفوف جماعة الإخوان

عمر كمال

عمر كمال: هذه حقيقة سرقة ألبوم فؤاد وتسريب الأغنية

عمر كمال

عمر كمال: بحب الشعبي جدا وبجيب عربية وبيت بعد الحلقة

بالصور

رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا
كواليس الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

فيديو

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات

مدرعات ومنصات إطلاق مسيرات .. أبرز معروضات إيجلز انترناشيونال في إيديكس 2025‎

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد