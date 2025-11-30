نشأت الديهي: الصناعات العسكرية المصرية تدخل من الباب الملكي

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل حضوره تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي، مؤكدًا أن ما شاهده من أداء الضباط والجنود المصريين يعكس مستوى احترافيًا يبعث على الفخر.



وقال "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"،"أعود دائمًا من هذه المناورات بكامل الثقة في أبنائنا، لدينا ضباط وجنود من كل دول العالم يشاركون، لكن الضابط المصري والجندي المصري مختلف الجميع يتحدث عن قوة التسليح المصري".



وأشار إلى أنه سيتم غدًا افتتاح معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX" بحضور الرئيس السيسي، موضحًا أن مصر أصبحت تمتلك صناعات عسكرية حقيقية، تشمل إنتاج الذخائر والطائرات وأجهزة الرؤية الليلية، إلى جانب منظومات دفاعية متقدمة.



وأضاف الديهي أن هذا المعرض كان حلماً منذ سنوات، قائلاً: "كنت أرى المعارض العسكرية في روسيا وأشعر بالغيرة، واليوم مصر دخلت حلبة الصناعات العسكرية من الباب الملكي".