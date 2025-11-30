قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فقيه دستوري: قرارات الهيئة الانتخابية قابلة للطعن واحترام القانون أساس استقرار العملية الديمقراطية
صرخة مرضى وثورة وزير.. القصة الكاملة لأزمة رسوم إضافية بمعهد جوستاف روسي
قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني
مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد
داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري
النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
كأس مصر | 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على الوظائف المطلوبة في "ملتقى بني سويف التوظيفي" الأربعاء 3 ديسمبر

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تنظم محافظة بني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ملتقى توظيفيًا شاملًا يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر نادي الإدارة المحلية (كورنيش النيل)، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الحكومة المرتبط بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في محاورها الأربعة، ودعم جهود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وبالتزامن مع فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع، إضافة إلى تزامن الملتقى مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (3 ديسمبر).
 

وأشارت الأستاذة/ سلمى فتحي، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، إلى أن المحافظة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا الملتقى تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الخاصة بدعم المرأة والشباب وتمكينهم اقتصاديًا، مؤكدة متابعة المحافظ المستمرة لكافة ترتيبات الملتقى لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة لأبناء المحافظة.

وأضافت أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تم إعداد كشف بأسماء الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وحدة شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة، للتنسيق مع المصانع والشركات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم، خاصة وأن الملتقى يتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس حرص المحافظة على دمجهم وتمكينهم اقتصاديًا.

وأوضحت مديرة الاستثمار أن المحافظة أعدت بيانًا أوليًا يضم 12 منشأة صناعية من المناطق الصناعية المختلفة (بياض العرب – كوم أبو راضي – الصناعات المتوسطة – المجمع الصناعي ببياض العرب)، لتلبية الاحتياجات الفعلية للمصانع من العمالة المؤهلة.

وتشمل احتياجات المنشآت المشاركة:

عمال إنتاج – عمال جودة – فنيين ميكانيكا – فنيين كهرباء – سائقين كلارك – مهندسين إنتاج – مهندسين كهرباء – أمناء مخازن – مشرفين – إداريين – فنيي صيانة – عمال نسيج – مهندس جودة – كهرباء كنترول – تخطيط ومتابعة – عمالة متنوعة – فنيين – مهندسين – بالإضافة إلى فرص تدريب لمدة 3 أشهر في تخصصات (مبرمجين – تسويق – مبيعات).

كما تم إدراج مبادرة تدريبية متميزة ضمن فعاليات الملتقى مقدمة من شركة Hi Deep AI تحت رعاية المحافظ، والتي تستهدف الخريجين وطلاب السنوات النهائية في التخصصات التكنولوجية ومجالات الأعمال، وتشمل:

أولاً: تخصصات تكنولوجيا المعلومات

* Front-End Development

* Back-End Development

* Mobile Development

* Database Engineering

* Quality Assurance (QA)

* DevOps

ثانيًا: تخصصات الأعمال والتسويق

* Digital Marketing

* Marketing

* Sales

وفي إطار توسيع مشاركة المنشآت، تم إدراج مجموعة من الشركات الجديدة ضمن الملتقى، وهي:

* حلج وتجارة الأقطان الفريد – منطقة بياض العرب الصناعية

* إنجاز للترجمة – مركز بني سويف

* الشعلة الاقتصادية لدراسات الجدوى – مركز بني سويف

* بيزنس سبايك لدراسات الجدوى وخدمات رجال الأعمال – كورنيش النيل

* بايونير للتبريد والتكييف والمكافحة – مدينة بني سويف

* الرواد للاستثمار الصناعي – منطقة بياض العرب الصناعية

* روك ستيل لصناعة المواسير الصلب – منطقة بياض العرب الصناعية

وأكدت مديرة الاستثمار أن إدارة الاستثمار تستقبل استفسارات الراغبين عبر الرقم: 01096957531، مشيرة إلى استمرار تكليفات المحافظ لمكتب خدمة المستثمرين لمتابعة كافة التجهيزات والترتيبات لضمان خروج الملتقى بالشكل اللائق وتعظيم الاستفادة منه لصالح الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.


 

بني سويف محمد هاني غنيم محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

ترشيحاتنا

مياه معدنية

الصحة ترد على شائعات تلوث المياه المعدنية وسحبها من الأسواق

البابا لاون

قداسة البابا لاون من بعبدا: صمود اللبنانيين شهادة حيّة لصنّاع السلام

رهبان الدير المحرق

دير المحرق يشارك أسيوط فرحتها بترقية الأنبا يؤانس لرتبة مطران بيد البابا | صور

بالصور

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025

بكلمات مؤثرة.. هاني رمزي يهدي تكريمه بشرم الشيخ لوالدته| صور

هانى رمزي
هانى رمزي
هانى رمزي

فيديو

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد