تعرف على الوظائف المطلوبة في "ملتقى بني سويف التوظيفي" الأربعاء 3 ديسمبر

تنظم محافظة بني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ملتقى توظيفيًا شاملًا يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر نادي الإدارة المحلية (كورنيش النيل)، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الحكومة المرتبط بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في محاورها الأربعة، ودعم جهود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وبالتزامن مع فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع، إضافة إلى تزامن الملتقى مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (3 ديسمبر).



وأشارت الأستاذة/ سلمى فتحي، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، إلى أن المحافظة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا الملتقى تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الخاصة بدعم المرأة والشباب وتمكينهم اقتصاديًا، مؤكدة متابعة المحافظ المستمرة لكافة ترتيبات الملتقى لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة لأبناء المحافظة.

وأضافت أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تم إعداد كشف بأسماء الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وحدة شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة، للتنسيق مع المصانع والشركات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم، خاصة وأن الملتقى يتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس حرص المحافظة على دمجهم وتمكينهم اقتصاديًا.

وأوضحت مديرة الاستثمار أن المحافظة أعدت بيانًا أوليًا يضم 12 منشأة صناعية من المناطق الصناعية المختلفة (بياض العرب – كوم أبو راضي – الصناعات المتوسطة – المجمع الصناعي ببياض العرب)، لتلبية الاحتياجات الفعلية للمصانع من العمالة المؤهلة.

وتشمل احتياجات المنشآت المشاركة:

عمال إنتاج – عمال جودة – فنيين ميكانيكا – فنيين كهرباء – سائقين كلارك – مهندسين إنتاج – مهندسين كهرباء – أمناء مخازن – مشرفين – إداريين – فنيي صيانة – عمال نسيج – مهندس جودة – كهرباء كنترول – تخطيط ومتابعة – عمالة متنوعة – فنيين – مهندسين – بالإضافة إلى فرص تدريب لمدة 3 أشهر في تخصصات (مبرمجين – تسويق – مبيعات).

كما تم إدراج مبادرة تدريبية متميزة ضمن فعاليات الملتقى مقدمة من شركة Hi Deep AI تحت رعاية المحافظ، والتي تستهدف الخريجين وطلاب السنوات النهائية في التخصصات التكنولوجية ومجالات الأعمال، وتشمل:

أولاً: تخصصات تكنولوجيا المعلومات

* Front-End Development

* Back-End Development

* Mobile Development

* Database Engineering

* Quality Assurance (QA)

* DevOps

ثانيًا: تخصصات الأعمال والتسويق

* Digital Marketing

* Marketing

* Sales

وفي إطار توسيع مشاركة المنشآت، تم إدراج مجموعة من الشركات الجديدة ضمن الملتقى، وهي:

* حلج وتجارة الأقطان الفريد – منطقة بياض العرب الصناعية

* إنجاز للترجمة – مركز بني سويف

* الشعلة الاقتصادية لدراسات الجدوى – مركز بني سويف

* بيزنس سبايك لدراسات الجدوى وخدمات رجال الأعمال – كورنيش النيل

* بايونير للتبريد والتكييف والمكافحة – مدينة بني سويف

* الرواد للاستثمار الصناعي – منطقة بياض العرب الصناعية

* روك ستيل لصناعة المواسير الصلب – منطقة بياض العرب الصناعية

وأكدت مديرة الاستثمار أن إدارة الاستثمار تستقبل استفسارات الراغبين عبر الرقم: 01096957531، مشيرة إلى استمرار تكليفات المحافظ لمكتب خدمة المستثمرين لمتابعة كافة التجهيزات والترتيبات لضمان خروج الملتقى بالشكل اللائق وتعظيم الاستفادة منه لصالح الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.



