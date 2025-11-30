قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يحافظ على استقراره عقب ارتفاع قوي

آية الجارحي

حافظ الذهب في السوق المحلية على مستويات مستقرة خلال تعاملات اليوم الأحد، تزامنًا مع توقف التداول العالمي للعطلة الأسبوعية.

 وذلك بعد المكاسب الواضحة التي سجلها سعر الذهب بقيمة تقارب 200 جنيه خلال الأسبوع الماضي.


ويأتي هذا الاستقرار بينما يترقب المستثمرون صدور مجموعة من القراءات الاقتصادية المهمة خلال الأسبوع الجاري، تشمل مؤشرات مديري المشتريات وبيانات قطاعي التصنيع والخدمات لشهر نوفمبر.

 إلى جانب نتائج الإنتاج الصناعي والتوظيف وطلبات إعانة البطالة، والتي من شأنها التأثير في مسار الذهب خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب في مصر اليوم  الاحد 30-11-2025

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 30-11-2025، ضمن نشرته الخدمية.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4215 دولارًا. 


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4839 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5645 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6451 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 45.160 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
محمد رضوان
موعد صرف معاشات ديسمبر2025
هانى رمزي
