أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الهدوء خلال تداولات اليوم الأحد، وذلك مع توقف التعاملات في البورصات العالمية بسبب الإجازة الأسبوعية وذلك بعد أن كان المعدن الأصفر قد حقق مكاسب ملموسة وصلت إلى نحو 200 جنيه خلال الأسبوع الماضي.



ويترقب المتعاملون في السوق انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الدولية، من بينها مؤشرات مديري المشتريات وقراءات قطاعي التصنيع والخدمات لشهر نوفمبر، إضافة إلى بيانات الإنتاج الصناعي والتوظيف وطلبات إعانة البطالة، وهي مؤشرات قد تسهم في تحديد اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4215 دولارًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 30-11-2025

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 30-11-2025، ضمن نشرته الخدمية.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4839 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5645 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6451 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 45.160 ألف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.