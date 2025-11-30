تراجع محدود للدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

أنهت البنوك تعاملات اليوم الاحد 30-11-2025، على تراجع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الدولار اليوم

وتراوح سعر شراء الدولار بين 47.63 و47.65 جنيهًا، بينما جاءت أسعار البيع بين 47.53 و47.55 جنيهًا.

ويقدم موقع صدى البلد سعر صرف الدولار اليوم الاحد 30 نوفمبر ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في البنوك

في البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار 47.65 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

بينما سجل إتش إس بي سي وبنك فيصل الإسلامي سعر 47.63 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد فبلغ سعر البيع والشراء 47.65 و47.55 جنيهًا على التوالي.

سعر صرف الدولار الان

وسجل بنك الإسكندرية تراجعًا محدودًا، ليصل السعر إلى 47.63 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر 47.70 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع

وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري على نفس وتيرة الاستقرار النسبي عند 47.65 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.