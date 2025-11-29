قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
سعيد الزغبي: خطة السلام انهارت.. وما يحدث في غزة إعادة إنتاج للاحتلال تحت اسم الأمن
الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
حسن عبد النبي لمتسابق: أخرج من عباءة الشيخ المنشاوي
توك شو

نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية

نشأت الديهي
نشأت الديهي
عبد الخالق صلاح

وجه الإعلامي نشأت الديهي، التحية إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بعد قراره بفصل الطلبة الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يقومون بإهانة معلمة لمدة عام في إحدى المدارس في محافظة الإسكندرية.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت: "تحية واجبة للوزير عبد اللطيف لأننا محتاجين يد من حديد تعيد الاعتبار للمدرسة والمعلم".

وأضاف "الولاد دول مش متربين وهم ضحية أن أهاليهم مربهومش، وأنا مش قادر أفصل بين هذا الفيديو وتصرف هؤلاء الطلبة وبين الغش والخروقات التي تحدث في الانتخابات".

وتابع: "لو كان الولاد دول اتربوا ولم يقوموا بذلك، كنا هنلاقي انتخابات كويسة ولم يكن ليحدث هذه الخروقات التي حدثت".

نشأت الديهي وزير التعليم معلمة الإسكندرية الإعلامي نشأت الديهي

