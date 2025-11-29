نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية

وجه الإعلامي نشأت الديهي، التحية إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بعد قراره بفصل الطلبة الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم يقومون بإهانة معلمة لمدة عام في إحدى المدارس في محافظة الإسكندرية.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت: "تحية واجبة للوزير عبد اللطيف لأننا محتاجين يد من حديد تعيد الاعتبار للمدرسة والمعلم".

وأضاف "الولاد دول مش متربين وهم ضحية أن أهاليهم مربهومش، وأنا مش قادر أفصل بين هذا الفيديو وتصرف هؤلاء الطلبة وبين الغش والخروقات التي تحدث في الانتخابات".

وتابع: "لو كان الولاد دول اتربوا ولم يقوموا بذلك، كنا هنلاقي انتخابات كويسة ولم يكن ليحدث هذه الخروقات التي حدثت".