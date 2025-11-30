إحباط محاولة تهريب 3.3 طن دقيق بلدي مدعم في القليوبية

شنت مديرية التموين بالقليوبية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية تموين القليوبية حملة رقابيةً مكبرة ومفاجئة اليوم الأحد بنطاق دائرة مركز ومدينة بنها وذلك للتأكد من مدي الإلتزام بالقرارات والقوانين ؛ ورافقه مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية ومدير إدارة المراجعة والحوكمة بالمديرية ورئيس التفتيش بإدارة الرقابة والمرافقين لهم .

وأثناء المرور بمنطقة منشية النور التابعة لمركز ومدينة بنها تم ضبط مخزن وبه منخل غير مرخص يحتوى علي كمية وقدرها ٦٦ شيكارة من الدقيق البلدى المدعم إستخراج ٨٧.٥ ٪ بما يعادل تقريبا ( ٣.٣ ) طن من الدقيق البلدي المدعم معبأ في شكائر خضراء اللون بنية تهريبه وبيعه بالسوق السوداء والتربح منه وأيضاً كمية وقدرها ٨٠ كيلو نخالة ناعمة حيث قامت الحملة بتسليم المضبوطات لمطحن بنها وتحرير محضر جنحة بالواقعة رقم ( ٨٣٢٣ ) لسنة ٢٠٢٥ جنح بنها.

ضبط الأسواق

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة أن مديرية تموين القليوبية والوزارة بأكملها حريصة على إيصال الدعم لمستحقيه والعمل علي تحقيق العدالة الإجتماعية وأن مديرية التموين بالقليوبية تعمل علي مدار الساعة بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة لضبط الأسواق من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة بشكل يومي ، لكافة المنشآت التموينية بل الأسواق بشكل عام وذلك لضمان إنضباط الأسواق ومواجهة أي ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين .



وشدّد على أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدد إستقرار الأسواق وأنها لن تتهاون أيضاً في إحالة المخالفات للنيابة العامة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ بيئة تجارية مُنضبطة ومستقرة تحمي حقوق المواطنين وتدعم التجار الملتزمين .