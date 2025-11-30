ضبط 600 كجم جبنة بيضاء ولانشون غير مطابقين للمواصفات بالقليوبية

داهمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية أحد المخازن غير المرخصة لتخزين المواد الغذائية بناحية بنها – القليوبية، خلال حملة تمشيطية مكثفة على المحال العامة، وتمكنت من ضبط 600 كجم جبنة بيضاء ولانشون تظهر عليها علامات تغير الخواص الطبيعية، وثبت من التقارير المعملية عدم مطابقتها للمواصفات القياسية.



يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية على متابعة ومراقبة المنشآت الغذائية، والتأكد من وصول غذاء آمن وصالح للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة.



ونُفذت الحملة تحت إشراف الدكتور بكري سعيد مدير الإدارة الصحية ببنها، حيث أسفرت الحملة عن:



أولًا: ضبط 600 كجم جبن أبيض ولانشون غير مطابقين للمواصفات القياسية وتظهر عليهم علامات تلف ظاهري. وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ عرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كما تم تحرير محضر للمخزن لعدم استيفائه الشروط الصحية والتوصية بغلق المخزن لإدارته بدون ترخيص، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنشأة.