تحرير 86 مخالفة في حملة تموينية موسعة بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة تموينية موسعة على المخابز والمستودعات وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.



وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية بضرورة تكثيف الحملات وتشديد الرقابة علي كافة الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق وتكثيف التواجد الرقابي وضرورة المتابعة المستمرة والعمل علي إستقرار الحالة التموينية.



وأشار إلى أن الحملات استهدفت نطاق دائرة ( كفر شكر - مركز ومدينة قليوب - شبين القناطر - طوخ - قها - حي شرق شبرا الخيمة - القناطر الخيرية - حي غرب شبرا الخيمة ) وذلك للمرور على المخابز والأنشطة التجارية للتأكد من مدي الإلتزام بالقرارات والقوانين.

تحرير المخالفات

وأسفرت جهود هذه الحملات عن تحرير عدد ( ٨٦ ) مخالفة تموينية ما بين ( إنتاج خبز ناقص وزن - عدم نظافة أدوات العجن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانوناً - عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين - عدم وجود سجل زيارات للمفتشين - عدم وجود ميزان صالح للإستخدام - مراجعة رصيد - عدم وجود قائمة تشغيل للمخابز - عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود لوحة ببيانات النشاط ).