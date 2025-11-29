قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ألقت عليه مادة حارقة..القصة الكاملة لاتهام رجل بإلقاء مياه نار على زوج ابنته بالقليوبية

متهمين
متهمين
إبراهيم الهواري

تحولت الحياة الزوجية بينهما إلى كابوس بعد أن اشتدت الخلافات قامت على اثرها الزوجة بترك منزل الزوجية لفترة طويلة.


حاول الزوج إنهاء الخلافات وإعادة زوجته لبيته مرة أخرى إلا أن الأمور زادت تعقيدا ونشبت مشاجرة عنيفة بين زوج وشقيقه من جهة، وأسرة زوجته من جهة أخرى، وذلك خلال محاولة الزوج إعادة زوجته إلى منزل الزوجية بعد تركها المنزل منذ نحو أسبوع، مما أسفر عن إصابات متعددة بين الأطراف، بينها حروق نتيجة استخدام مادة حارقة يُشتبه في كونها "مياه نار".


كانت البداية، حين تلقت الأجهزة الأمنية بقسم أول شبرا الخيمة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة عنيفة بالمنطقة.


وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص أن الزوج توجه برفقة شقيقه إلى منزل أسرة زوجته لمحاولة إعادتها والصلح معها، إلا أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين وتطورت سريعًا إلى اشتباك بالأيدي.

أقوال الزوج 

وقال الزوج وشقيقه إن والد الزوجة وشقيقها انهالوا عليهما بالضرب باستخدام الشوم، ثم ألقوا عليهما مادة حارقة (مياه نار)، ما تسبب في إصابة الزوج بجرح في الرأس وشقيقه بحروق وإصابات في مناطق متفرقة من الجسد، بالإضافة إلى إصابة جارٍ حاول التدخل لفض المشاجرة.
وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة.
كما تمكنت الشرطة من القبض على حما الزوج (والد الزوجة) المتهم الرئيسي في البلاغ، بينما تكثف جهودها لضبط شقيق الزوجة الهارب، وكلّفت جهات التحقيق المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول ملابسات الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

أسرة الزوجة تكشف تفاصيل أخرى 

في المقابل، أدلت أسرة الزوجة بتصريحات أكدت فيها أن رواية الزوج غير صحيحة، وأنهم هم من تعرضوا للاعتداء، وليسوا المعتدين كما يدّعي.


وقالت أسرة الزوجة إن مشاجرة حدثت بالفعل، لكن بدايتها جاءت عندما اعتدى الزوج على زوجته قبل أيام بالضرب المبرح، مما دفعها لترك المنزل والعودة إلى أسرتها.


وأضافوا أنهم فوجئوا بالزوج وشقيقه يحضران إلى منزلهم لاستعادة الزوجة، لكنهما كانا وفق قولهم في حالة عصبية شديدة وبحوزتهما أسلحة بيضاء وبدآ الاعتداء عليهم وإلقاء الحجارة على المنزل.

