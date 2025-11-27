رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد محطة مياه القناطر الخيرية ومركز خدمة العملاء ويشدد على الالتزام بمعايير جودة المياه

قام المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم، بجولة تفقدية موسعة بمحطة مياه القناطر الخيرية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل والاطمئنان على جاهزية المحطات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد مكونات المحطة الرئيسية والاطلاع على مراحل تنقية المياه وأعمال التشغيل، حيث وجّه بضرورة الالتزام الكامل بإجراءات الجودة والمعايير الفنية لضمان توفير مياه شرب آمنة مطابقة للمواصفات. كما تفقد رئيس الشركة معمل المحطة، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير جودة المياه والاشتراطات الصحية، ورفع كفاءة ودقة التحاليل المعملية لضمان أعلى مستويات السلامة للمواطنين.

ورش الصيانة

كما شملت الجولة المرور على ورش الصيانة و الحملة الميكانيكية بفرع القناطر الخيرية، حيث تابع فودة جاهزية المعدات وخطط الصيانة الدورية، مشددًا على ضرورة توفير الدعم الفني المستمر لضمان استمرارية العمل دون أعطال.

وخلال جولته، اجتمع المهندس فودة بعدد من العاملين بفرع القناطر الخيرية، وتعرّف عليهم وناقش معهم عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير العمل ورفع معدلات الأداء، مؤكدًا أهمية تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة عمل داعمة تمكن العاملين من أداء مهامهم بكفاءة.

وتضمنت الجولة زيارة مركز خدمة العملاء بالقناطر الخيرية، حيث التقى رئيس الشركة بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم وتقييمهم لمستوى الخدمة المقدمة. وقد أشاد المواطنون بسرعة الاستجابة وحسن التعامل داخل المركز، فيما أكد العاملون التزامهم بتطبيق معايير خدمة العملاء وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.

وأكد المهندس فودة أن شركة مياه القليوبية تضع تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين يُعد محورًا أساسيًا لرصد احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

واختتم رئيس الشركة جولته بالتشديد على استمرار المتابعة الميدانية لجميع المواقع التابعة للشركة، ودعم فرق التشغيل والصيانة لضمان تقديم أفضل خدمة لمواطني محافظة القليوبية.