حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
محافظات

رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد محطة مياه القناطر الخيرية ومركز خدمة العملاء ويشدد على الالتزام بمعايير جودة المياه

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

قام المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم، بجولة تفقدية موسعة بمحطة مياه القناطر الخيرية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل والاطمئنان على جاهزية المحطات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدأت الجولة بتفقد مكونات المحطة الرئيسية والاطلاع على مراحل تنقية المياه وأعمال التشغيل، حيث وجّه بضرورة الالتزام الكامل بإجراءات الجودة والمعايير الفنية لضمان توفير مياه شرب آمنة مطابقة للمواصفات. كما تفقد رئيس الشركة معمل المحطة، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير جودة المياه والاشتراطات الصحية، ورفع كفاءة ودقة التحاليل المعملية لضمان أعلى مستويات السلامة للمواطنين.
ورش الصيانة 
كما شملت الجولة المرور على ورش الصيانة و الحملة الميكانيكية بفرع القناطر الخيرية، حيث تابع فودة جاهزية المعدات وخطط الصيانة الدورية، مشددًا على ضرورة توفير الدعم الفني المستمر لضمان استمرارية العمل دون أعطال.
وخلال جولته، اجتمع المهندس فودة بعدد من العاملين بفرع القناطر الخيرية، وتعرّف عليهم وناقش معهم عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير العمل ورفع معدلات الأداء، مؤكدًا أهمية تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة عمل داعمة تمكن العاملين من أداء مهامهم بكفاءة.
وتضمنت الجولة زيارة مركز خدمة العملاء بالقناطر الخيرية، حيث التقى رئيس الشركة بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم وتقييمهم لمستوى الخدمة المقدمة. وقد أشاد المواطنون بسرعة الاستجابة وحسن التعامل داخل المركز، فيما أكد العاملون التزامهم بتطبيق معايير خدمة العملاء وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.
وأكد المهندس فودة أن شركة مياه القليوبية تضع تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين يُعد محورًا أساسيًا لرصد احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.
واختتم رئيس الشركة جولته بالتشديد على استمرار المتابعة الميدانية لجميع المواقع التابعة للشركة، ودعم فرق التشغيل والصيانة لضمان تقديم أفضل خدمة لمواطني محافظة القليوبية.

القليوبية محافظة القليوبية القناطر الخيرية شركة مياه بالقليوبية رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

بالصور

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

