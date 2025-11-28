تموين القليوبية تضبط مخالفات كبيرة وتشدد قبضتها على الأسواق

شنت مديرية تموين القليوبية حملات رقابية مكثفة وذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وكافة الأنشطة التجارية لضبط المخالفين ومنع التلاعب.

ضبط نصف طن سكر

أسفرت إحدى الحملات بمدينة بنها عن ضبط نصف طن سكر و300 كجم دقيق سياحي بدون فواتير داخل مخبز أفرنجي وسوبر ماركت، وتحرير 2محضر جنح لحيازة سلع بدون فواتير، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، مع التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي مدينة القناطر الخيرية نفذت الإدارة حملة مفاجئة شملت شارع سوق التلات وقرية أجهور، وتم خلالها تحرير 5 محاضر جنح لسوبر ماركت ومحلات قطع غيار الدراجات البخارية لعدم إعلان الأسعار، إلى جانب المرور على مستودعات البوتاجاز والتنبيه بالالتزام بالسعر الرسمي.