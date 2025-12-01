أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الدولة اعتمدت سياسة جديدة تقوم على بناء الثقة مع الممولين وتبسيط الإجراءات، بعيدًا عن النهج القديم الذي كان يفتقر إلى المرونة ويعتمد بشكل كبير على فرض أعباء ضريبية جديدة.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن هذه التغييرات جاءت نتيجة فكر مستنير داخل وزارة المالية، سعى إلى إعادة صياغة العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين بطريقة أكثر إيجابية، وهو ما اعتبره الديهي أحد الأسباب التي جعلت الوزير يُصنَّف كأحد أفضل وزراء المالية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وتابع أن وزير المالية تبنى فكرًا إصلاحيًا قائمًا على تشجيع الانتظام الضريبي بدل العقوبات المشددة، قائلاً "النهج الجديد يقوم على طمأنة الممول: ادفع حقوق الدولة بوضوح، ولن نضغط عليك، حتى إن كان عليك مبلغ مليون جنيه، فالمبدأ هو: ادفع المستحقات ولا تهرب".