نشأت الديهي يكشف تفاصيل عملية إسرائيلية في قرية بيت جن بريف دمشق

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل جديدة حول الاعتداء الإسرائيلي على قرية بيت جن الواقعة بين هضبة الجولان المحتلة والمسجد الأموي في ريف دمشق، مشيرًا إلى أن العملية الإسرائيلية تضمنت توغّلًا واختطاف ثلاثة أشخاص من المنطقة.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن إسرائيل استغلت غياب قدرة النظام السوري على الردع، معتبرًا أن ما جرى يؤكد أن الروح الوطنية لا تزال حية لدى أبناء الشعب السوري.

وأضاف أن تحرير الجولان يبدأ من تعبئة الرأي العام، موضحًا أن التجربة المصرية بعد حرب أكتوبر كانت مثالًا على أهمية الدور الشعبي في تحرير سيناء، بينما لم يحدث ذلك في الحالة السورية.

وانتقد تصريحات للرئيس السوري حول تمسكه بالساحل لارتباطه بالممرات البحرية، معتبرًا أن "سوريا غير قابلة للتجزئة"، وأن الأولوية يجب أن تكون "تحرير الجولان والخروج الكامل لأي قوات أجنبية من الأراضي السورية".

ودعا الديهي إلى حراك وطني واسع داخل سوريا، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه التحركات داعمة لوحدة البلاد وموقفها الوطني تجاه الأراضي المحتلة.