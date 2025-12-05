قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء توضح معنى إسباغ الوضوء وحكم استعمال الماء الدافئ في الشتاء
سعر أشهر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025
مسار 2030.. الحكومة تراجع استقرار الاقتصاد الكلي وتُسرع التيسيرات الجمركية
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة تضرب بعض المحافظات ورياح محملة بالأتربة
ما الدعاء الذي لا يرد يوم الجمعة؟.. آية تقيك المصائب وتنصرك
أمريكا تطلق تحذيرا من المستوى الرابع وتدعو مواطنيها لمغادرة فنزويلا فورا
حكم ترك صلاة الجمعة بسبب النوم.. الإفتاء تنصح بـ 3 أمور
الأنبا توماس يترأس رياضة صوم الميلاد لكهنة الإيبارشيّة
سعر الدولار اليوم 5-12-2025
ما حكم مطالبة الإنسان بحقه مع عدم حاجته له لعلمه بمماطلة الغريم؟
ماذا يحدث عندما تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟.. 3 عجائب فورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم.. أمطار خفيفة تضرب بعض المحافظات ورياح محملة بالأتربة

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، يكون أجواءًه باردة في الصباح الباكر مائلة للبرودة ليلًا، مع طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار خفيفة ببعض المحافظات

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس اليوم، صباحا استمرار لتواجد الشبورة المائية في الساعات المتأخرة من الليل وحتى ساعات الصباح على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، موضحةً أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

كما تظهر سحب منخفضة، خلال الطقس اليوم، قد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة جدًا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وجنوب الصعيد، دون تأثير يُذكر على الأنشطة اليومية.

وتتراوح سرعة الرياح، خلال الطقس اليوم بين 20 و50 كم/س على أغلب المناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، خاصة سيناء وبعض مناطق البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 – الصغرى 14

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 24 – الصغرى 13

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 – الصغرى 12

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 28 – الصغرى 14

سيناء ومحافظة البحر الأحمر: العظمى 27 – الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 26 – الصغرى 11

جنوب الصعيد: العظمى 30 – الصغرى 16

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط يشهد حالة متوسطة وارتفاع أمواج بين 1.75 و2.25 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع أمواج بين 1.5 و2 متر.

الطقس حالة الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشعة الفتاة بوسي

شربوا المقلب .. حكاية تعاطف المواطنين مع بِشعة بوسي قبل رقص كيداهم

نقيب المهندسين

نقيب المهندسين يقر زيادة جديدة في المعاشات لمواجهة الأعباء الاقتصادية

صورة ارشيفية

منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع

أسعار كروت الشحن

حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

استخراج تراخيص البناء

استلام في 40 يومًا .. خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

ترشيحاتنا

نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يدشن مذ بح "أبي سيفين" بكنيسة "العذراء" بالفجالة | صور

البابا تواضروس

تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي بيد البابا تواضروس | صور

بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة البطريرك يوسف العبسي

بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة يوسف العبسي

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد