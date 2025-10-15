العملات الرقمية تتعافى جزئيا.. و«بيتكوين» تتمسك بمستوى 112 ألف دولار

شهدت سوق العملات المشفرة حالة من التعافي الحذر خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، بعد الضغوط البيعية القوية التي تعرضت لها في الجلسات السابقة بفعل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث استعادت عملة "بيتكوين" جزءا من خسائرها بدعم من تزايد التوقعات حيال توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا.

وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب" أن عملة "بيتكوين" ارتفعت بنسبة 0.32% لتصل إلى 112,673.40 دولار، بعد أن هبطت إلى مستوى 109,000 دولار خلال جلسة أمس قبل أن تعاود الارتفاع مجددا وتعوض جزءا من خسائرها.

أما على صعيد أداء العملات الرقمية الأخرى، ارتفعت عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة عالميا، بنسبة 1% إلى 4,111.32 دولار، بينما تراجعت عملة ريبل XRP بنسبة 0.2% إلى 2.5016 دولار.

وتعرضت عملة "بيتكوين" لضغوط ملحوظة في الجلسات الأخيرة، حيث تسببت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في موجة بيعية مفاجئة دفعت العملة إلى مستوى 103,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ذات الطابع المتساهل ساهمت في تقديم بعض الدعم للعملة المشفرة والأسواق عموما.

وأشار باول إلى احتمال قرب إنهاء برنامج التشديد الكمي، مع تحذيره من تزايد عدم اليقين المحيط بالاقتصاد الأمريكي في ظل استمرار الإغلاق الحكومي.

وقد فسرت هذه التصريحات على نطاق واسع باعتبارها تمهيدا لخفض أسعار الفائدة، حيث تسعر الأسواق احتمالا يقارب 99.6% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي أواخر أكتوبر، مقارنة بـ97.4% في الأسبوع السابق، وفقا لمؤشر CME FedWatch.

وتواصل أسواق العملات المشفرة ترقب أي تطورات على صعيد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب إشارات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي، لتحديد الاتجاه المقبل للأسعار في ظل بيئة تتسم بالتقلب وعدم اليقين.