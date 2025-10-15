قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة: إطلاق 28 منفذاً متنقلا لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العملات الرقمية تتعافى جزئيا.. و«بيتكوين» تتمسك بمستوى 112 ألف دولار

العملات الرقمية تتعافى جزئيا.. و"بيتكوين" تتمسك بمستوى 112 ألف دولار
العملات الرقمية تتعافى جزئيا.. و"بيتكوين" تتمسك بمستوى 112 ألف دولار
أ ش أ

شهدت سوق العملات المشفرة حالة من التعافي الحذر خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، بعد الضغوط البيعية القوية التي تعرضت لها في الجلسات السابقة بفعل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث استعادت عملة "بيتكوين" جزءا من خسائرها بدعم من تزايد التوقعات حيال توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا.

وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب" أن عملة "بيتكوين" ارتفعت بنسبة 0.32% لتصل إلى 112,673.40 دولار، بعد أن هبطت إلى مستوى 109,000 دولار خلال جلسة أمس قبل أن تعاود الارتفاع مجددا وتعوض جزءا من خسائرها.

أما على صعيد أداء العملات الرقمية الأخرى، ارتفعت عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة عالميا، بنسبة 1% إلى 4,111.32 دولار، بينما تراجعت عملة ريبل XRP بنسبة 0.2% إلى 2.5016 دولار.

وتعرضت عملة "بيتكوين" لضغوط ملحوظة في الجلسات الأخيرة، حيث تسببت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في موجة بيعية مفاجئة دفعت العملة إلى مستوى 103,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ذات الطابع المتساهل ساهمت في تقديم بعض الدعم للعملة المشفرة والأسواق عموما.

وأشار باول إلى احتمال قرب إنهاء برنامج التشديد الكمي، مع تحذيره من تزايد عدم اليقين المحيط بالاقتصاد الأمريكي في ظل استمرار الإغلاق الحكومي.

وقد فسرت هذه التصريحات على نطاق واسع باعتبارها تمهيدا لخفض أسعار الفائدة، حيث تسعر الأسواق احتمالا يقارب 99.6% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي أواخر أكتوبر، مقارنة بـ97.4% في الأسبوع السابق، وفقا لمؤشر CME FedWatch.

وتواصل أسواق العملات المشفرة ترقب أي تطورات على صعيد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب إشارات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي، لتحديد الاتجاه المقبل للأسعار في ظل بيئة تتسم بالتقلب وعدم اليقين.

سوق العملات المشفرة التوترات التجارية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عملة بيتكوين مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

معبر رفح

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

هالة صدقي

تهشم سيارة الفنانة هالة صدقي في حادث تصادم بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

شراكة جديدة

خلال جيتكس دبى ..تحالف مالي رقمي يعيد رسم ملامح التمويل الاستهلاكي في مصر

نظارات ميتا راي-بان

بميزات الذكاء الأصطناعي.. إليك أفضل نظارة ذكية في الأسواق

سماعات الرأس

عمر بطارية يصل إلى 60 ساعة.. إليك أفضل سماعة رأس غير مسبوقة بالأسواق

بالصور

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

فيديو

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد