العملات الرقمية ترتفع وبيتكوين تتخطى 116 ألف دولار وسط ضبابية الإغلاق الحكومي الأمريكي

ارتفعت العملات الرقمية الكبرى خلال تعاملات اليوم /الأربعاء/ وسط أداء قوي تقوده عملة "بيتكوين" التي استقرت فوق مستوى 116 ألف دولار بدعم من تدفقات قياسية إلى صناديق المؤشرات الفورية الأمريكية، في وقت يواصل فيه الإغلاق الحكومي الأمريكي تكريس حالة الضبابية في الأسواق العالمية.



وارتفعت عملة "بيتكوين" إلى نحو 116,431.86 دولارا، مسجلة مكاسب يومية تقارب 3% وزيادة أسبوعية تتجاوز 3.2%، لترتفع قيمتها السوقية إلى نحو 2.32 تريليون دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".



كما صعدت إيثريوم إلى مستوى 4,300.48 دولار بزيادة يومية بلغت 3.5% ومكاسب أسبوعية تقارب 2.6%، فيما واصلت ريبل أداءها الإيجابي لتسجل 2.93 دولار بارتفاع يومي نسبته 1.8% وزيادة أسبوعية تتجاوز 3%، لترفع قيمتها السوقية إلى نحو 175.4 مليار دولار.



وكشفت بيانات SoSoValue أن صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية جذبت تدفقات بقيمة 429.9 مليون دولار في 30 سبتمبر، تصدرها صندوق بلاك روك بـ 199.4 مليون دولار، يليه آرك إنفست بـ105.7 مليون دولار، ثم فيديليتي بـ54.7 مليون دولار، كما ارتفعت التدفقات الشهرية إلى 3.53 مليار دولار دون تسجيل أي عمليات خروج للأموال.



وفي المقابل، زاد الإغلاق الحكومي الأمريكي من حالة عدم اليقين في الأسواق، فقد دخلت الحكومة الفيدرالية في إغلاق جزئي صباح اليوم، بعد فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تمويل مؤقت.



ورفض مجلس الشيوخ إجراء جمهوريا مساء الثلاثاء بتصويت 55 مقابل 45، دون بلوغ عتبة الـ 60 صوتا اللازمة للتمرير.



ودافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإغلاق، معتبراً أنه يمنح إدارته مساحة لاتخاذ "إجراءات لا رجعة فيها" تشمل خفض الإنفاق وإغلاق بعض البرامج الفيدرالية، في مؤشر إلى احتمال استمرار المواجهة لفترة طويلة ذات انعكاسات اقتصادية أوسع.



كما أثار الإغلاق شكوكا حول إمكانية صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية المقرر يوم الجمعة، وهو ما قد يعقّد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل.



ورغم أن بيتكوين استفادت في بداية الأسبوع من موجة تفاؤل موسمية مرتبطة بشهر أكتوبر، إلا أن المكاسب واجهت ضغوطاً مع اتساع حالة الحذر نتيجة الغموض المحيط بالسياسة المالية الأمريكية والتوقعات الاقتصادية.

