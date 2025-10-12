قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الهلال الأحمر: لدينا خطة لإدارة الأزمة في غزة بجميع السيناريوهات المحتملة
محمد إبراهيم يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وريد ستار الإيفواري
«رجال يد الأهلي» يفوز على ريد ستار الإيفواري في بطولة إفريقيا
الرئيس السيسي: مشروع "كربونات الصوديوم" محور رئيسي لدعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية
لامين يامال يقترب من العودة.. خطة لإشراكه تدريجيًا قبل الكلاسيكو
خبير يكشف الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع أسعار الذهب والعملات الرقمية
حقيقة وجود اشتباكات داخلية بين الفلسطينيين.. رئيس بلدية غزة يرد
ريال مدريد يراقب موهبة آرسنال الصاعدة
رئيس بلدية غزة: حجم الدمار كبير.. ونحتاج 100 ألف وحدة سكن مؤقت
إخماد حريق محدود داخل محطة كهرباء المعتمدية دون خسائر
يديعوت أحرونوت: صدام بين الجيش الإسرائيلي والمالية يكشف حجم الخسائر
تصفيات المونديال.. منتخب مصر يتقدم على غينيا بيساو بهدف نظيف بالشوط الأول
توك شو

خبير يكشف الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع أسعار الذهب والعملات الرقمية

الذهب
الذهب
محمد البدوي

قال أحمد أبو السعد، خبير أسواق الذهب، إن أسعار الذهب على مر العصور تشهد صعودًا مستمرًا، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل القريب.

وأوضح أن التحول إلى بدائل للدولار، وضعف العملة الأمريكية، كانا أحد الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع أسعار الذهب والعملات الرقمية، متوقعًا زيادة كبيرة في أسعار الذهب خلال عام 2025 بنحو 40% إلى 50%.

وأشار أحمد أبو السعد، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الوضع العالمي الحالي يشهد توترات وحروبًا تعزز من الطلب على الذهب، معتبرًا أن هذه العوامل، إلى جانب الحروب التجارية بين القوى الكبرى وارتفاع أسعار الفائدة، أسهمت في زيادة حدة أسعار الذهب عالميًا.

قدرة السبائك الذهبية على الحفاظ على وزنها

نوَّه أحمد أبو السعد، بأن الذهب يظل مخزنًا للقيمة؛ نظرًا لقدرة السبائك الذهبية على الحفاظ على وزنها وقيمتها حتى بعد مرور عشرات السنين، مؤكدًا أن سوق الذهب في مصر يعتمد بشكل أساسي على التعامل النقدي "الكاش".

ولفت أحمد أبو السعد، إلى أن سعر الذهب شهد انخفاضًا في فترة سابقة رغم ثبات الأسعار عالميًا؛ نتيجة استقرار سعر الصرف المحلي، مشددًا على أن الاتجاه العام لسوق الذهب ما زال صاعدًا، ويحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين.

