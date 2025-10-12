خبير يكشف الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع أسعار الذهب والعملات الرقمية

قال أحمد أبو السعد، خبير أسواق الذهب، إن أسعار الذهب على مر العصور تشهد صعودًا مستمرًا، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل القريب.

وأوضح أن التحول إلى بدائل للدولار، وضعف العملة الأمريكية، كانا أحد الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع أسعار الذهب والعملات الرقمية، متوقعًا زيادة كبيرة في أسعار الذهب خلال عام 2025 بنحو 40% إلى 50%.

وأشار أحمد أبو السعد، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الوضع العالمي الحالي يشهد توترات وحروبًا تعزز من الطلب على الذهب، معتبرًا أن هذه العوامل، إلى جانب الحروب التجارية بين القوى الكبرى وارتفاع أسعار الفائدة، أسهمت في زيادة حدة أسعار الذهب عالميًا.

قدرة السبائك الذهبية على الحفاظ على وزنها

نوَّه أحمد أبو السعد، بأن الذهب يظل مخزنًا للقيمة؛ نظرًا لقدرة السبائك الذهبية على الحفاظ على وزنها وقيمتها حتى بعد مرور عشرات السنين، مؤكدًا أن سوق الذهب في مصر يعتمد بشكل أساسي على التعامل النقدي "الكاش".

ولفت أحمد أبو السعد، إلى أن سعر الذهب شهد انخفاضًا في فترة سابقة رغم ثبات الأسعار عالميًا؛ نتيجة استقرار سعر الصرف المحلي، مشددًا على أن الاتجاه العام لسوق الذهب ما زال صاعدًا، ويحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين.