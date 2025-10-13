قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الصدارة مصرية.. إنجاز تاريخي بالتأهل لكأس العالم بلا هزائم

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

لأول مرة منذ ما يقرب من قرن، يحقق منتخب مصر إنجازًا استثنائيًا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم دون أن يتعرض لأي هزيمة خلال مشوار التصفيات. هذا الحدث يُسجَّل في تاريخ الكرة المصرية كعلامة فارقة لم تتكرر منذ 1934، حين شارك الفراعنة للمرة الأولى في المونديال.


 


 


تأهل غير مسبوق منذ 91 عامًا


 

قدّم المنتخب الوطني عروضًا قوية ومتوازنة خلال مشوار التصفيات، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي. لم يكتفِ بحصد النقاط، بل نجح في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم، ليؤكد أحقيته في الصدارة والتأهل المباشر للمونديال.
 

دفاع حديدي وهجوم فعّال

لم تهتز شباك المنتخب في أغلب المباريات، وهو ما يعكس تطور المنظومة الدفاعية، وتجانس خط الوسط، وثبات أداء حراس المرمى. وفي المقابل، سجل المهاجمون أهدافًا حاسمة في مباريات صعبة، مما منح الفريق أفضلية واضحة على جميع المنافسين في المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر

١-مصر ٢٦

٢-بوركينا فاسو ٢١

٣- سيراليون  ١٥

٤- غينا بيساو ١٠ 

٥-إثيوبيا  ٩

٦- جيبوتي ١

قيادة فنية واثقة

الجهاز الفني نجح في توظيف اللاعبين بالشكل الأمثل، واعتمد على مزيج من أصحاب الخبرة والوجوه الصاعدة. هذا التوازن ساهم في ثبات المستوى وتجنب الأخطاء المؤثرة، خاصة في المباريات الخارجية التي غالبًا ما تكون الأصعب.

دعم جماهيري وإعلامي
 

لم يكن الإنجاز وليد الصدفة، فالجماهير وقفت خلف المنتخب في كل محطة، وخلقت حالة من الحماس والثقة. كما لعب الإعلام الرياضي دورًا في إبراز النجاحات ودعم الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني.

إنذار للمنافسين في المونديال

التأهل دون هزيمة يُرسل رسالة واضحة إلى المنتخبات العالمية بأن مصر تعود بثوب مختلف وطموحات أكبر. الحفاظ على الصدارة بهذا الشكل يمنح المنتخب دفعة قوية للاستعداد لمرحلة ما قبل النهائيات، ويعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم قبل مواجهة عمالقة العالم.

بداية لحقبة جديدة
 

هذا الإنجاز قد يكون بداية لمرحلة أكثر استقرارًا ونتائج أقوى في البطولات القارية والعالمية. الوصول إلى كأس العالم بلا خسارة يعكس تطور الفكر الكروي في مصر، ويفتح الباب أمام أحلام أكبر في النهائيات المقبلة


 

المساعدات المصرية إلى غزة
احمد فهمي
