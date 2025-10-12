خالد طلعت يوجه رسالة لمنتقدي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

وجّه الناقد الرياضي خالد طلعت رسالة حادة لمنتقدي تأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الناس اللي بتقول مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم سهلة ، وطبيعي اننا نتأهل ، وبتقلل من الانجاز".

واضاف :"ده كان مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا (مش تصفيات كاس العالم) في 2012 و2013 وموصلناش في المرتين أمم أفريقيا بالجيل الذهبي اللي مليان نجوم اللي اخدوا 3 كاس امم ورا بعض وانضم ليهم كمان محمد صلاح في بدايته".

وتابع :"في 2012 طلعنا رابع المجموعة بعد النيجر وجنوب افريقيا وسيراليون".

وختم :"وفي 2013 خرجنا من الدور الاول من منتخب افريقيا الوسطى وخسرنا منهم على أرضنا في مصر".