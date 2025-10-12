خميرة العكننة.. أحمد شوبير يوجه رسالة لمنتقدي تأهل منتخب مصر

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة قوية لمنتقدي تأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وقال خلال برنامجه الإذاعي مع شوبير على قناة أون سبورت: ''في ناس دايمًا مش عايزينا ننبسط، ناس خالف تُعرف وبتعشق التفاهات، خلونا نفرح بقى''.

وأضاف :"هناك من لا يريد للمصريين أن يفرحوا، موضحًا أن بعض الأصوات دأبت على التقليل من إنجاز المنتخب، واصفًا إياهم بـ"خميرة العكننة" و"جماعة خالف تُعرف".



وتابع شوبير :"الحديث عن ضعف مجموعة التصفيات مجرد تبرير غير منصف، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري سبق أن خرج في تصفيات سابقة أمام منتخبات متواضعة مثل ناميبيا وليبيريا وزيمبابوي، مما يؤكد أن التأهل هذه المرة يُعد خطوة مهمة، متسائلًا: ماذا لو كانت خرجت مصر أمام تلك المنتخبات؟".

وختم شوبير :" بالتأكيد على ضرورة الالتفاف خلف المنتخب ودعم اللاعبين والجهاز الفني، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب روحًا إيجابية وثقة في قدرة مصر على تحقيق نتائج مشرفة في المونديال القادم".