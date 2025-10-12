نجم الزمالك السابق: محمد صبحي الأحق بحراسة مرمى المنتخب بدلًا من مصطفى شوبير

قال أحمد الميرغني، نجم الزمالك السابق، إن تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى كأس العالم لا يُعد إنجازًا حقيقيًا، نظرًا لسهولة المجموعة الأولى التي تواجد بها الفراعنة.

وأوضح الميرغني، خلال تصريحاته لبرنامج "الديفندر" على قناة الشمس، أن منتخب مصر يضم أسماء كبيرة مثل محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد، مشيرًا إلى أن نظام التصفيات سهّل مهمة المنتخب في بلوغ المونديال.

وأضاف الميرغني: "من وجهة نظري، محمد صبحي حارس الزمالك هو الأحق بحراسة مرمى المنتخب خلف الشناوي، وليس مصطفى شوبير، لأنه يمتلك خبرات دولية كبيرة وشارك مع المنتخبات من قبل، وكنت أتمنى منحه الفرصة كاملة".

واختتم حديثه قائلاً: "أحمد الشناوي حارس بيراميدز هو الأكثر موهبة في مصر، وكان يستحق الانضمام إلى صفوف المنتخب في الفترة الحالية".