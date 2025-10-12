شوبير ينتقد ظهور أسامة نبيه الإعلامي: كان لازم ترتب أوراقك قبل الكلام

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات حادة إلى أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، بسبب ظهوره الإعلامي عقب خروج المنتخب من الدور الأول لبطولة كأس العالم تحت 20 سنة، المقامة حاليًا في تشيلي.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم، الأحد، إنه تابع ردود الأفعال على تصريحات نبيه في ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق، مشيرًا إلى أن التوقيت لم يكن مناسبًا على الإطلاق.

وأوضح: "بكل صراحة، أسامة نبيه لم يكن موفقًا، وظهوره في هذا التوقيت خطأ كبير. كان من الأفضل أن يأخذ فترة لالتقاط الأنفاس، ويرتب أوراقه، ويحدد ماذا سيقول، لأنني شخصيًا تعرضت لمواقف مشابهة وظهرت في برامج بدون استعداد كافٍ، ولم تكن تجربة جيدة".

وأضاف شوبير أن التعامل مع الإعلام يتطلب تجهيزًا دقيقًا: "فيه مذيعين نيتهم طيبة، وفيه مذيعين ممكن يسألوك أسئلة محرجة أو يحاولوا يوقعوك. فلازم تكون دارس كل سؤال ممكن يتوجه ليك، ومجهز ردودك بعناية".

واختتم شوبير تصريحاته مؤكدًا أن المسئولية الإعلامية بعد الإخفاقات الرياضية تتطلب هدوءًا وتحليلاً ووقتًا كافيًا قبل الظهور أمام الجمهور.