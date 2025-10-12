شوبير: جماهير الأهلي متفائلة جدًا بييس توروب



قال الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن جماهير القلعة الحمراء أبدت حالة ترحيب كبيرة بالمدير الفني الجديد للفريق، الدنماركي ييس توروب، معربًا عن تفاؤله بردود الأفعال الإيجابية تجاه المدرب.

وأوضح شوبير خلال تصريحاته الإذاعية اليوم الأحد:«فيه حالة ترحاب شديد جدًا من جمهور الأهلي بالمدرب الجديد ييس توروب، وللأمانة الجماهير من البداية ما كانتش راضية عن الإسباني ريبيرو، وكان عندهم تخوف، لكنهم قالوا هنساند مجلس الإدارة في اختياره للنهاية».



وأضاف:«مش ريبيرو مشي وخلاص، بس أنا برضه مقتنع بيه، وهي في النهاية وجهات نظر».

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا:

«الجمهور شايف دلوقتي إن الأهلي لا استرخص ولا جاب مدرب على قد الحال، وعندهم حالة تفاؤل شديدة جدًا بييس توروب».