شوبير يرد على انتقادات ضم نجله لمنتخب مصر: «مصطفى مش احتياطي.. والاختيارات فنية»

رد الإعلامي أحمد شوبير على الجدل المُثار بشأن استدعاء نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، لقائمة منتخب مصر خلال معسكر أكتوبر الجاري، رغم غيابه عن التشكيل الأساسي مؤخرًا، في الوقت الذي تم فيه استبعاد الحارس المتألق أحمد الشناوي، لاعب بيراميدز.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: "وصلتني رسالة من أحد المتابعين بيقولي: إيه رأيك في ضم حارس بديل واستبعاد حارس بيشارك ويتألق زي أحمد الشناوي؟"، مضيفًا: "يعني ببساطة، تقصد مصطفى شوبير، وأنا هرد: مين قال إنه احتياطي؟ مصطفى شارك في مباريات مهمة أمام مودرن سبورت، فاركو، وحرس الحدود، فغيابه مؤقت لا يعني إنه خارج الحسابات".

وأكد شوبير أن مصطفى متواجد ضمن صفوف المنتخب منذ عامين، منذ أن تولى الكابتن حسام حسن القيادة الفنية، قائلاً:

"الراجل (مصطفى) بقاله سنتين مع المنتخب، والجهاز الفني مقتنع به".

وفي ختام حديثه:"الشناوي من الحراس الموهوبين، وممكن يكون له دور مهم في مشوار المنتخب خلال تصفيات كأس العالم".



