شوبير في الحراسة .. تعرّف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو
الليلة .. منتخب مصر يحتفل بالتأهل للمونديال في لقاء سهل أمام غينيا بيساو
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة
بمشاركة 13 دولة عربية.. انطلاق النسخة الثالثة من برلمان الشباب العربي بالقاهرة برعاية الرئيس السيسي
أسامة نبيه: راجعت نفسي وممكن أعتذر عن عدم التوفيق مش علشان أنا فشلت
قناة «فرانس 24» تبرز إشادة الرئيس ترامب بالدور المصري في التوصل لاتفاق غزة
وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ
أول تعليق من صبري عبد المنعم بعد وعكته الصحية.. ويعلن موعد عودته للفن
الخارجية الأمريكية: دعوة إيران وإسبانيا لحضور قمة شرم الشيخ حول غزة
بحضور روسيا والصين.. كوريا الشمالية تستعرض «أقوى صاروخ نووي» في تاريخها
اشتباكات عنيفة على طول الحدود الباكستانية الأفغانية
علا محمد

يخوض المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى العاشرة من مساء اليوم مواجهة «استعراضية»، أمام غينيا بيساو «الكلاب البرية»، فى ختام مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولى.
ومن المقرر المباراة علي قناة اون سبورت الحاصلة علي حق المباراة.  

وحسم «الفراعنة» صدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ 23 نقطة من 9 مباريات، وبالتالى التأهل إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخه، بغض النظر عن نتيجة مباراة الليلة التى ستكون أشبه بالاحتفالية بعد تحقيق هذا الإنجاز، وسط حضور جماهيرى يصل لأكثر من 50 ألف مشجع متوقع حضورهم فى استاد «الرعب»، لتشجيع الفراعنة وتهنئتهم بالإنجاز الذى تحقق على أرض الواقع.

والمباراة تحمل الرقم 111 فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى بالتصفيات المونديالية، منذ أن شارك فيها «الفراعنة» فى السابق، كما وصل المنتخب الوطنى للفوز رقم 64 بتصفيات كأس العالم بشكل عام، بعد تغلبه على جيبوتى بثلاثية.

وبعيدا عن الاحتفال بالتأهل، تسعى «كتيبة العميد» اليوم لحصد النقاط الثلاث من مواجهة غينيا بيساو، لاستكمال سلسلة «اللا هزيمة» التى بدأها المنتخب الوطنى تحت قيادة حسام حسن، لكسب ثقة أكبر وبعد أن حقق الجيل الحالى التأهل لنهائيات المونديال مرتين خلال 8 سنوات، ويراهن الجهاز الفنى على روح لاعبيه الذين يقدرون المسئولية بغض النظر عن حسم بطاقة التأهل.

ومن خلال المران الأخير للمنتخب الوطني، وضح أن حسام حسن يميل لإجراء تغييرات بالجملة فى التشكيل لأسباب فنية وأخرى تتعلق بالإيقافات والإصابات، وهناك 4 تغييرات مؤكدة، فى ظل رغبة حسام حسن منح بعض اللاعبين الأساسيين راحة، حيث يغيب محمد صلاح عن اللقاء بعد استبعاده من القائمة، على أن يشارك فى الاحتفالية الكبرى فقط، كما تقرر إراحة محمد الشناوى بعدما اشتكى من بعض الآلام فى العضلة الأمامية، فى حين يغيب الثنائى مروان عطية وحمدى فتحى بسبب الإيقاف، لحصولهما على الإنذار الثانى فى مواجهة جيبوتى، وسيتم منح عدد من البدلاء فرصة المشاركة فى التشكيلة الأساسية خلال اللقاء، بهدف تجهيزهم فنيا وبدنيا لمباريات المرحلة المقبلة، وكذلك منحهم مزيدا من الخبرة الدولية.

وسيتم الدفع بمصطفى شوبير فى حراسة المرمى بديلاً لمحمد الشناوي، وفى خط الدفاع سيشارك خالد صبحى على حساب حمدى فتحى، فيما سيشارك مهند لاشين بدلا من مروان عطية فى خط الوسط، وهناك تفكير فى الدفع بأحمد نبيل «كوكا» بدلا من محمد حمدى فى الجبهة اليسرى، ومصطفى فتحى بدلا من محمد صلاح فى مركز الجناح، بينما يقود الهجوم أسامة فيصل بدلا من مصطفى محمد.

