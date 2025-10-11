منتخب مصر يختتم تدريبه باستاد القاهرة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني ، تدريباته باستاد القاهرة في اطار الاستعداد لمواجهة غينيا بيساو غدا الأحد باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة العاشرة و الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي حسمها الفراعنة بالتأهل الرسمي لمونديال 2026، وتصدر المجموعة .

شارك في مران منتخب مصر 21 لاعبا وهم:

محمد الشناوي و مصطفي شوبير و محمد صبحي و عبد العزيز البلعوطي و محمد هاني و محمد حمدي و أحمد عيد و رامي ربيعة و خالد صبحي و ياسر إبراهيم و عمرو الجزار و حسام عبد المجيد و أحمد نبيل كوكـا و مهند لاشيـن و محمود صابر و أحمد سيد زيزو و محمود تريزيجيه و إبراهيم عادل و مصطفي فتحي و مصطفي محمد و أسامة فيصل.

وخرج الثنائي حمدي فتحي و مروان عطية من قائمة مباراة غينيا للإيقاف بعد الحصول علي الإنذار الثاني في مباراة جيبوتي الأخيرة ،كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم مشاركته في مباراة غينيا وبالتالي تقرر إراحة الثلاثي من التدريبات .

حضر مران منتخب مصر المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية وكان في استقباله أحمد حلمي الشريف و محمد ابو حسين عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة و محمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة .