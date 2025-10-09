قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أول تعليق من مصطفي شوبير على تأهل منتخب مصر

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
ميرنا محمود

احتفل مصطفى شوبير  بتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي.

وكتب مصطفي شوبير :دلوقتي بنقولها بكل فخر ،الحمد لله مصر في كأس العالم. 


وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد تغلبه على منتخب جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وكان قد عبّر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته البالغة بتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي.

وقال حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «ام بي سي مصر»، خلال برنامج «اللعيب»: «الوصول لكأس العالم حاجة مش قليلة، الشعب المصري قصرنا في حقه كنا نستحق الوصول للمونديال أكثر من 4 مرات».

وأضاف: «كان لازم نوصل فترات كبيرة، الشعب المصري كان لازم يفرح بالمنتخب في كأس العالم الماضية».

وتابع: «كان نفسي أفرح الشعب المصري وده اللي حصل، وده بمساعدة جميع المسؤولين والإعلام والجماهير».

وواصل: «حققنا الحاجة الإيجابية بالوصول لكأس العالم، لازم يبقى في مساندة للمدرب الوطني مثلما فعلت المغرب مع وليد الركراكي ونجح في الحصول على رابع العالم، احنا مش اقل من المغرب خاصة إن نجاحاتنا مع المدربين المصريين».

مصطفي شوبير كأس العالم منتخب مصر تاهل منتخب مصر

