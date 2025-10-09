قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
جون إدوارد يطالب بحل جذري لأزمة مستحقات لاعبي الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد تأهل منتخب مصر.. شوبير: وسط فرحتنا في ناس تخصص غل وعكننة

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة غاضبة لبعض الجماهير بعد تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: وسط فرحتنا في ناس تخصص أنها تفسدها وعندها غل وحقد وخميرة عكننة''

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، بعد تغلبه على منتخب جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وكان قد عبّر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته البالغة بتأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي.

وقال حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «ام بي سي مصر»، خلال برنامج «اللعيب»: «الوصول لكأس العالم حاجة مش قليلة، الشعب المصري قصرنا في حقه كنا نستحق الوصول للمونديال أكثر من 4 مرات».

وأضاف: «كان لازم نوصل فترات كبيرة، الشعب المصري كان لازم يفرح بالمنتخب في كأس العالم الماضية».

وتابع: «كان نفسي أفرح الشعب المصري وده اللي حصل، وده بمساعدة جميع المسؤولين والإعلام والجماهير».

وواصل: «حققنا الحاجة الإيجابية بالوصول لكأس العالم، لازم يبقى في مساندة للمدرب الوطني مثلما فعلت المغرب مع وليد الركراكي ونجح في الحصول على رابع العالم، احنا مش اقل من المغرب خاصة إن نجاحاتنا مع المدربين المصريين».

شوبير تصريحات شوبير منتخب مصر تأهل منتخب مصر

