منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين

تعود خلال الساعات القادمة من اليوم الخميس بعثة منتخب مصر الوطني إلي القاهرة عائدة من كازابلانكا فى المغرب عقب التأهل إلي كاس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.



ونشرت المنسق الإعلامي لـ منتخب مصر الوطني صورة بعثة منتخب مصر الوطني داخل الطائرة العائدة من كازابلانكا إلي القاهرة بعدما تأهل الفراعنة الكبار إلي نهائيات مونديال أمريكا 2026.





كما نشرت الصفحة الرسمية بـ اتحاد الكرة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صور لـ عودة بعثة منتخب مصر الوطني إلي القاهرة من داخل طائرة خاصة مدون أعلاها كلمات جاءت على النحو التالي: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين.





وحجز منتخب مصر مقعده في كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.



وجاءت ثلاثية المنتخب الوطني في شباك جيبوتي بتوقيع إبراهيم عادل ومحمد صلاح (هدفين).





ورفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو.المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالموتشارك منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك باعتبارها منتخبات البلاد المضيفة للنسخة المقبلة للمونديال.أما من خلال التصفيات فقد تأهل كل من: مصر، اليابان، نيوزيلندا، إيران، الأرجنتين، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، أستراليا، البرازيل، الإكوادور، أوروجواي، كولومبيا، باراجواي، المغرب، تونس.