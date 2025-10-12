الأهلي يبدأ خطوات تجديد عقود الشحات وكوكا وعبدالقادر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات ملف تجديد عقود ثلاثي النادي الأهلي: حسين الشحات، أحمد نبيل كوكا، وأحمد عبدالقادر، وذلك في ظل وجود المدير الفني الجديد للفريق ياس توروب.

وأوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي أن خطوات التفاوض مع اللاعبين لم تبدأ رسميًا بعد، لكنها ستبدأ قريبًا، حيث ستقوم لجنة التخطيط بوضع تصور مبدئي للعقود من حيث القيم المالية المقترحة.

وأضاف أن الكابتن وليد صلاح الدين، بصفته المسؤول الأول عن ملف الكرة، سيتولى التواصل المباشر مع اللاعبين بعد اعتماد الأرقام، لمعرفة مدى قبولهم للعروض المقدمة والتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأشار شوبير إلى أن ملف التجديد بالنسبة للاعبين الأجانب، مثل أليو ديانج، سيتم رفعه أولًا إلى المدير الفني ياس توروب، ليُبدي رأيه الفني قبل البدء بأي مفاوضات رسمية.

واختتم قائلًا إن الأمور تسير بشكل منظم، حيث تسعى إدارة الأهلي لحسم هذه الملفات مبكرًا ووفق رؤية فنية واضحة من الجهاز الجديد.