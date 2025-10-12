تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007 عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب عبد الباسط : "تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007 الذي يقوده وائل رياض".

ووجه المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، الدعوة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة جمال علام من أجل حضور احتفالية صعود منتخب مصر إلى بطولة كأس العالم 2026، إيمانا من مجلس اتحاد الكرة الحالي برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بدور المجلس السابق برئاسة جمال علام في دعم منتخب مصر ، والتعاقد مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني.

ووجه اتحاد الكرة، دعوى إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ولفيف من المسؤولين والشخصيات العامة والرياضية لحضور احتفالية تأهل منتخب مصر الوطني إلى نهائيات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.