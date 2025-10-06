أحمد شوبير يكشف حقيقة شكوى أجانب الزمالك.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة الأنباء التي انتشرت في الساعات الماضية حول تقدم عدد من لاعبي الزمالك الأجانب بشكوى ضد النادي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : "هقول لكم الكلام اللي فيه إشاعات واللي فيه حقيقة عشان الأمور تبقى واضحة فيه كلام كثير إن اللاعيبة الأجانب في الزمالك عايزين يتقدموا بشكوى في فيفا ضد النادي عشان يفسخوا العقد"



وأوضح شوبير: "سألنا في نادي الزمالك قالوا هذا الكلام عار تماما من الصحة وأخبار غير صحيحة ولم نتلقى أي اخطار من أي لاعب بهذا الأمر، وهشام نصر نائب رئيس النادي قدّم سلفة 20 مليون جنيه للنادي لدفع مستحقات اللاعبين منها".

وتابع أحمد شوبير: "أنا عايز أقول لمسئولي الزمالك لو الأزمة المالية دي موجودة، إن اللاعبين الأجانب دول سابوا بلادهم وجم عشان الفلوس، يعني لا شيكو بانزا مولود في نادي الزمالك ولا خوان بيزيرا مولود في ميت عقبة وده أكل عيشهم".

وأضاف شوبير: "لازم الزمالك يشوف حلول، والله يكرمكم مش كل ما نكلمكم تقولوا لنا أرض أكتوبر لإن ده ميهمش اللاعيبة هما عايزين فلوسهم بس، وتلاقي حاجات غريبة يقول لك الزمالك خصم من شيكو بانزا هيخصم منه أيه هو قبض أساسا!".