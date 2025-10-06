قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
التامين الصحي الشامل: إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية
كجوك والخطيب: نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أى أعباء إضافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يكشف حقيقة شكوى أجانب الزمالك.. تفاصيل

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة الأنباء التي انتشرت في الساعات الماضية حول تقدم عدد من لاعبي الزمالك الأجانب بشكوى ضد النادي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : "هقول لكم الكلام اللي فيه إشاعات واللي فيه حقيقة عشان الأمور تبقى واضحة فيه كلام كثير إن اللاعيبة الأجانب في الزمالك عايزين يتقدموا بشكوى في فيفا ضد النادي عشان يفسخوا العقد"


وأوضح شوبير: "سألنا في نادي الزمالك قالوا هذا الكلام عار تماما من الصحة وأخبار غير صحيحة ولم نتلقى أي اخطار من أي لاعب بهذا الأمر، وهشام نصر نائب رئيس النادي قدّم سلفة 20 مليون جنيه للنادي لدفع مستحقات اللاعبين منها".

وتابع أحمد شوبير: "أنا عايز أقول لمسئولي الزمالك لو الأزمة المالية دي موجودة، إن اللاعبين الأجانب دول سابوا بلادهم وجم عشان الفلوس، يعني لا شيكو بانزا مولود في نادي الزمالك ولا خوان بيزيرا مولود في ميت عقبة وده أكل عيشهم".

وأضاف شوبير: "لازم الزمالك يشوف حلول، والله يكرمكم مش كل ما نكلمكم تقولوا لنا أرض أكتوبر لإن ده ميهمش اللاعيبة هما عايزين فلوسهم بس، وتلاقي حاجات غريبة يقول لك الزمالك خصم من شيكو بانزا هيخصم منه أيه هو قبض أساسا!".

الإعلامي أحمد شوبير الزمالك مسؤولي الزمالك هشام نصر الفيفا بشكوى شيكو بانزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

الخطيب

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

سيد عبدالحفيظ

سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يهنئ قائد القاعدة الجوية بذكرى نصر أكتوبر

الانتهاء من تطوير مبنى صالات الأنشطة بمركز شباب الغنايم بتكلفة 4.5 مليون جنيه

أسيوط.. انتهاء تطوير صالات الأنشطة بمركز شباب الغنايم بتكلفة 4.5 مليون جنيه

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

ولاية أمريكية تقرر فجأة إلغاء رخص قيادة سائقي الشاحنات لغير المواطنين

تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية

تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد