انضمام لاعبي منتخب مصر لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراة جيبوتي.. شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير صوراً من انضمام لاعبي منتخب مصر لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراة جيبوتي في تصفيات كأس العالم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وقد كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"حسام حسن يقرر انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

إعلان قائمة منتخب مصر بعد مباريات الدوري التي تنتهي يوم 4 أكتوبر ، السفر إلى المغرب يوم 6 لمواجهة جيبوتي يوم 8 ثم مواجهة غينيا بيساو في مصر يوم 12".