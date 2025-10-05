سيناريوهات صعبة.. الفرص تتضاءل أمام منتخب مصر للتأهل بمونديال الشباب

حقق منتخب مصر للشباب فوزاً مثيراً على نظيره التشيلي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم للشباب.

بهذا الانتصار، نجح المنتخب المصري في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد مباراة درامية شهدت إثارة حتى الثواني الأخيرة.

بدأ اللقاء بضغط متبادل من الفريقين، حيث تمكن منتخب تشيلي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه نيكولاس، مستغلاً خطأ دفاعياً من الجانب المصري.

لكن رد شباب “الفراعنة” جاء سريعاً مع بداية الشوط الثاني، حينما سجل أحمد عابدين هدف التعادل في الدقيقة 47، ليعيد الآمال إلى المنتخب الوطني ويشعل أجواء اللقاء.



واستمرت المحاولات بين الطرفين حتى جاءت اللحظة الحاسمة في الوقت بدل الضائع، عندما تمكن عمر خضر من تسجيل هدف الفوز الغالي في الدقيقة (90+4).

ترتيب المجموعة

مع ختام الجولة الثالثة، تصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة بعد تحقيق العلامة الكاملة.

وجاء منتخب مصر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متساوياً مع تشيلي التي احتلت المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما تذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بـ3 نقاط أيضاً.



فرص منتخب مصر تتضاؤل

بعد خسارة منتخب المغرب أمام نظيره منتخب المكسيك وفوز إسبانيا على البرازيل تلاشت فرصة جديدة لمنتخب الشباب وضمن منتخب كوريا الجنوبية وإسبانيا التأهل كأفضل توالت إلي الدور ال 16 في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلي.



الفرص المتبقية لمنتخب مصر للشباب

يتبقي لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه فرصة فى التأهل إلى الدور ال 16 بمونديال الشباب حيث يتبقي صعود منتخبين كأفضل توالت.

المجموعة الرابعة:

فوز منتخب أستراليا على نظيره منتخب كوبا بفارق لا يزيد عن هدف واحد، أو التعادل بينهما على الأقل.

المجموعة الخامسة:

خسارة جنوب أفريقيا من أمريكا بفارق ٧ أهداف أو خسارة فرنسا من نيو كاليدونيا.

المجموعة السادسة:

خسارة منتخب نيجيريا أمام نظيره منتخب كولومبيا بفارق ٣ أهداف، مع خسارة أو تعادل منتخب السعودية أمام نظيره منتخب النرويج.

ويتبقي لدي منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه الأمل في تحقيق المفاجأة في مجموعتين من الثلاثة سالفي الذكر ضمن السيناريوهات لصعود منتخب مصر للشباب إلي دور ال 16 بمونديال الشباب.