قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزة أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
بضاعة ب66 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيناريوهات صعبة.. الفرص تتضاءل أمام منتخب مصر للتأهل بمونديال الشباب

منتخب الشباب
منتخب الشباب
يسري غازي

حقق منتخب مصر للشباب فوزاً مثيراً على نظيره التشيلي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم للشباب.

بهذا الانتصار، نجح المنتخب المصري في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد مباراة درامية شهدت إثارة حتى الثواني الأخيرة.

بدأ اللقاء بضغط متبادل من الفريقين، حيث تمكن منتخب تشيلي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه نيكولاس، مستغلاً خطأ دفاعياً من الجانب المصري.

لكن رد شباب “الفراعنة” جاء سريعاً مع بداية الشوط الثاني، حينما سجل أحمد عابدين هدف التعادل في الدقيقة 47، ليعيد الآمال إلى المنتخب الوطني ويشعل أجواء اللقاء.


واستمرت المحاولات بين الطرفين حتى جاءت اللحظة الحاسمة في الوقت بدل الضائع، عندما تمكن عمر خضر من تسجيل هدف الفوز الغالي في الدقيقة (90+4).

ترتيب المجموعة

مع ختام الجولة الثالثة، تصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة بعد تحقيق العلامة الكاملة.

وجاء منتخب مصر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متساوياً مع تشيلي التي احتلت المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما تذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بـ3 نقاط أيضاً.


فرص منتخب مصر تتضاؤل

بعد خسارة منتخب المغرب أمام نظيره منتخب المكسيك وفوز إسبانيا على البرازيل تلاشت فرصة جديدة لمنتخب الشباب وضمن منتخب كوريا الجنوبية وإسبانيا التأهل كأفضل توالت إلي الدور ال 16 في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلي.


الفرص المتبقية لمنتخب مصر للشباب

يتبقي لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه فرصة فى التأهل إلى الدور ال 16 بمونديال الشباب حيث يتبقي صعود منتخبين كأفضل توالت.

المجموعة الرابعة:
فوز منتخب أستراليا على نظيره منتخب كوبا بفارق لا يزيد عن هدف واحد، أو التعادل بينهما على الأقل.

المجموعة الخامسة:
خسارة جنوب أفريقيا من أمريكا بفارق ٧ أهداف أو خسارة فرنسا من نيو كاليدونيا.

المجموعة السادسة:
خسارة منتخب نيجيريا أمام نظيره منتخب كولومبيا بفارق ٣ أهداف، مع خسارة أو تعادل منتخب السعودية أمام نظيره منتخب النرويج.

ويتبقي لدي منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه الأمل في تحقيق المفاجأة في مجموعتين من الثلاثة سالفي الذكر ضمن السيناريوهات لصعود منتخب مصر للشباب إلي دور ال 16 بمونديال الشباب.

منتخب مصر منتخب الشباب مونديال الشباب أسامة نبيه منتخب نيوزيلندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

150 جنيها دفعه واحدة.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن

صورةارشيفية

غداً.. بدء حجز 2513 وحدة سكنية بالطرح التكميلي من مبادرة بيتك في مصر

تكريم أوائل المدرسة الثانوية الفنية

تكريم أوائل المدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا المياه والصرف الصحى بمسطرد

بالصور

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

فيديو

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد