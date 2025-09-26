كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"حسام حسن يقرر انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

إعلان قائمة منتخب مصر بعد مباريات الدوري التي تنتهي يوم 4 أكتوبر ، السفر إلى المغرب يوم 6 لمواجهة جيبوتي يوم 8 ثم مواجهة غينيا بيساو في مصر يوم 12".

وكان قد كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام منتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: "منتخب مصر يحطم رقما قياسيا أفريقيا تاريخيا في التسجيل المتتالي في 34 مباراة متتالية تحت قيادة حسام حسن ومن قبله روي فيتوريا.

منتخب مصر حطم الرقم القياسي الأفريقي المسجل باسم منتخب الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) منذ 41 عاما كاملا ، بـ 33 مباراة متتالية والمسجل في عام 1984".