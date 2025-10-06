قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخلد به بعد وفاتي .. منشور مؤثر من نادية الجندي لهذا السبب
ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
مجددًا.. الزمالك مهدد بإيقاف القيد بسبب تراكم المستحقات المالية| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مجددًا.. الزمالك مهدد بإيقاف القيد بسبب تراكم المستحقات المالية| تفاصيل

مجددً.. الزمالك مهدد بإيقاف القيد بسبب تراكم المستحقات المالية| تفاصيل
مجددً.. الزمالك مهدد بإيقاف القيد بسبب تراكم المستحقات المالية| تفاصيل
ولاء خنيزي

يعيش نادى الزمالك واحدة من أكثر فتراته صعوبة على الصعيد الإداري والمالي، بعد أن تزايدت الأزمات المتعلقة بالمستحقات المتأخرة لعدد من المدربين والأندية، مما جعل القلعة البيضاء تواجه خطرًا جديدًا يتمثل في عقوبة إيقاف القيد خلال أسابيع قليلة، ما لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة لتسوية تلك الملفات المتراكمة.

شكوى جوميز وجروس تضع الزمالك في مأزق جديد

كشفت مصادر قريبة من إدارة الزمالك أن النادي بات مهددًا بإيقاف القيد خلال عشرين يومًا فقط، بعد أن تقدم المدير الفني السابق جوميز والمدرب السويسري كريستيان جروس بشكاوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمطالبة بالحصول على مستحقاتهما المالية المتأخرة.

محاولات للتوصل إلى تسوية ودية 

ورغم محاولات إدارة الزمالك التواصل مع وكلاء المدربين أكثر من مرة لبحث إمكانية الوصول إلى تسوية ودية وجدولة المبالغ المستحقة على أقساط، إلا أن الأزمة المالية الحادة التي يمر بها النادي حالت دون تنفيذ هذه الاتفاقات، مما دفع الطرفين إلى اتخاذ خطوات قانونية لحفظ حقوقهما عبر الفيفا.

نادى إستريلا البرتغالي ينضم لقائمة الشاكين ضد الزمالك

لم تقتصر أزمة الزمالك على المدربين السابقين فقط، بل امتدت لتشمل نادى إستريلا البرتغالى الذى تقدم بشكوى رسمية هو الآخر ضد الزمالك بسبب عدم حصوله على المستحقات المالية الخاصة بصفقة انتقال اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، الذى انضم إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

النادي البرتغالي ينتظر قرار الفيفا

أوضح أندريه كاسترو، مدير الإعلام بنادي إستريلا، فى تصريحات صحفية أن ناديه اضطر إلى رفع شكوى رسمية للفيفا بعدما تأخر الزمالك عن سداد القسط الأول من قيمة الصفقة، رغم تعهد الإدارة السابقة بسداد المبلغ فى المواعيد المتفق عليها، مشيرًا إلى أن النادي البرتغالي ينتظر قرار الاتحاد الدولي بشأن هذه القضية خلال الفترة المقبلة.

أزمة مالية خانقة وتزايد الضغوط على الإدارة الحالية

تأتى هذه التطورات في ظل أزمة مالية طاحنة يعيشها الزمالك منذ فترة، أدت إلى تعثره في سداد التزاماته تجاه لاعبين ومدربين وأندية أخرى، وتواجه الإدارة الحالية ضغوطًا كبيرة من الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية لإيجاد حلول عاجلة تمنع صدور قرارات تأديبية جديدة من الفيفا قد تعمق الأزمة وتؤثر على مشوار الفريق في الموسم الحالي.

الزمالك ايقاف قيد الزمالك نادى الزمالك شكوى جوميز شكوى جروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

وزير العمل

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

الخطيب

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

الزمالك

استياء داخل الزمالك من إداري الفريق بعد خطأ مباراة المحلة واتجاه لرحيله

ترشيحاتنا

هبة قطب

هبة قطب تكشف مفاجأة بفيديو صباحية ابنتها دينا هشام.. التفاصيل الكاملة

دودج تشارجر

دودج تودع أقوى طراز تشارجر دايتونا قبل إطلاقه

قصير وملفت..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الإخيرة

بالأسود..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

بالصور

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

هبة قطب تكشف مفاجأة بفيديو صباحية ابنتها دينا هشام.. التفاصيل الكاملة

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

دودج تودع أقوى طراز تشارجر دايتونا قبل إطلاقه

دودج تشارجر
دودج تشارجر
دودج تشارجر

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه
الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه
الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد