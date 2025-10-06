مجددًا.. الزمالك مهدد بإيقاف القيد بسبب تراكم المستحقات المالية| تفاصيل

يعيش نادى الزمالك واحدة من أكثر فتراته صعوبة على الصعيد الإداري والمالي، بعد أن تزايدت الأزمات المتعلقة بالمستحقات المتأخرة لعدد من المدربين والأندية، مما جعل القلعة البيضاء تواجه خطرًا جديدًا يتمثل في عقوبة إيقاف القيد خلال أسابيع قليلة، ما لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة لتسوية تلك الملفات المتراكمة.

شكوى جوميز وجروس تضع الزمالك في مأزق جديد

كشفت مصادر قريبة من إدارة الزمالك أن النادي بات مهددًا بإيقاف القيد خلال عشرين يومًا فقط، بعد أن تقدم المدير الفني السابق جوميز والمدرب السويسري كريستيان جروس بشكاوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمطالبة بالحصول على مستحقاتهما المالية المتأخرة.

محاولات للتوصل إلى تسوية ودية

ورغم محاولات إدارة الزمالك التواصل مع وكلاء المدربين أكثر من مرة لبحث إمكانية الوصول إلى تسوية ودية وجدولة المبالغ المستحقة على أقساط، إلا أن الأزمة المالية الحادة التي يمر بها النادي حالت دون تنفيذ هذه الاتفاقات، مما دفع الطرفين إلى اتخاذ خطوات قانونية لحفظ حقوقهما عبر الفيفا.

نادى إستريلا البرتغالي ينضم لقائمة الشاكين ضد الزمالك

لم تقتصر أزمة الزمالك على المدربين السابقين فقط، بل امتدت لتشمل نادى إستريلا البرتغالى الذى تقدم بشكوى رسمية هو الآخر ضد الزمالك بسبب عدم حصوله على المستحقات المالية الخاصة بصفقة انتقال اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، الذى انضم إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

النادي البرتغالي ينتظر قرار الفيفا

أوضح أندريه كاسترو، مدير الإعلام بنادي إستريلا، فى تصريحات صحفية أن ناديه اضطر إلى رفع شكوى رسمية للفيفا بعدما تأخر الزمالك عن سداد القسط الأول من قيمة الصفقة، رغم تعهد الإدارة السابقة بسداد المبلغ فى المواعيد المتفق عليها، مشيرًا إلى أن النادي البرتغالي ينتظر قرار الاتحاد الدولي بشأن هذه القضية خلال الفترة المقبلة.

أزمة مالية خانقة وتزايد الضغوط على الإدارة الحالية

تأتى هذه التطورات في ظل أزمة مالية طاحنة يعيشها الزمالك منذ فترة، أدت إلى تعثره في سداد التزاماته تجاه لاعبين ومدربين وأندية أخرى، وتواجه الإدارة الحالية ضغوطًا كبيرة من الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية لإيجاد حلول عاجلة تمنع صدور قرارات تأديبية جديدة من الفيفا قد تعمق الأزمة وتؤثر على مشوار الفريق في الموسم الحالي.