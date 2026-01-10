لا نقسو على لاعبينا.. أحمد موسى: أنا مع منتخب بلدي أيا كانت نتيجة مباراة كوت ديفوار

علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة منتخب مصر امام منتخب كوت ديفوار في دور الثمانية من أمم أفريقيا 2025 .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يارب تكون الليلة دي نصر لمصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أنا مع منتخب بلدي أيا كانت نتيجة المباراة امام كوت ديفوار ويجب الا نقسى على منتخب مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إحنا غلبنا كوت ديفوار بالاربعة في 2008 مع حسن شحاته ".

ولفت الإعلامي احمد موسى :" منتخب كوت ديفوار فاز علينا مرة واحدة فقط وإحنا فزنا على كوت ديفوار 10 مرات ".