6 من أفضل الطرق والمهارات العلمية لتشجيع الأطفال على المذاكرة

يشتكي كثير من الأطفال خصوصًا في المرحلة الابتدائية من صعوبة كتابة الواجبات المدرسية أو رغبتهم في التوقف عن إنجازها، هذا الأمر يسبب حيرة للأمهات اللواتي يبحثن عن الأسباب وطرق الحل لمساعدة أبنائهن على إتمام واجباتهم دون عناء أو شكوى، وسنرصد خلال السطور التالية افضل الطرق والخطوات العملية التي يمكن أن تساهم في تعزيز مهارات الكتابة لدى الأطفال وتشجيعهم على أداء واجباتهم المدرسية بسهولة، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع Reading Eggs.

التأكد من ملائمة مستوى الكتابة

من المهم أن يكون مستوى الواجبات متوافقًا مع قدرات الطفل، ففي مرحلة رياض الأطفال يكفي أن يبدأ الطفل بتتبع الحروف، ثم ينتقل في الصف الأول الابتدائي إلى كتابة الحروف كاملة، وبعدها يتطور تدريجيًا لكتابة الكلمات والجمل البسيطة في المراحل المتقدمة، هذا التدرج يمنع شعور الطفل بالإرهاق ويجعله أكثر تقبلاً للكتابة.

ممارسة القراءة بانتظام

المداومة على القراءة اليومية، سواء بقراءة الأم لطفلها أو بمشاركتهما الأدوار، تساعد الطفل على تحسين التهجئة، وزيادة حصيلته اللغوية، وفهم النصوص بشكل أفضل، واختيار قصص وكتب مناسبة لعمره يجعل التجربة جيدة ومرتبطة بالمرحلة التعليمية التي يمر بها.

إقناع الأبناء بأهمية الكتابة

بعض الأطفال يفضلون الاكتفاء بالاستماع للشرح دون تدوين أو كتابة، مما يؤثر على مستواهم الدراسي، فيأتي دور الأمهات في توضيح أن الكتابة ليست مجرد واجب مدرسي، بل هي وسيلة للتعبير عما تعلمه الطفل، وأداة لتثبيت المعلومات في ذهنه.

جعل الكتابة نشاطًا ممتعًا

يمكن للأمهات تحويل الكتابة إلى لعبة يومية بعيدة عن الواجبات المدرسية، مدتها من 15 إلى 30 دقيقة، حيث يُطلب من الطفل كتابة جمل قصيرة عن نشاط قام به، أو وصف رحلة أو زيارة عائلية، أو استكمال قصة بدأت بها الأم، هذه الطريقة تساعده على الاعتياد على الكتابة وتعزز مهاراته بشكل ممتع وعملي.

أن تكوني قدوة في الكتابة

الأطفال يقتدون بما يرونه، فعندما يشاهد الابن والدته أو والده يكتبون بانتظام وبخط مرتب، فهذا يشجعه على تقليدهم ويزيد رغبته في ممارسة الكتابة وأداء واجباته.

تخصيص مكان مناسب للكتابة

تهيئة بيئة مريحة ومحددة للكتابة أمر مهم للغاية، فيجب على الأم تجهيز طاولة صغيرة مجهزة بأدوات متنوعة مثل أقلام التلوين والأقلام الرصاص والممحاة، بحيث يكون المكان جذابًا وملهمًا، وجود مكان مخصص للكتابة يشجع الطفل على إنجاز واجباته بتركيز أكبر وبروح إيجابية.