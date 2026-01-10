بدون ماكينة ولا كريمة| طريقة عمل آيس كريم المانجو فى البيت

يُعد آيس كريم المانجو من الحلويات الصيفية المفضلة لدى الكثيرين، ويمكن تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة ومن دون استخدام ماكينة أو كريمة.

وقدمت الشيف نادية السيد وصفة اقتصادية وسهلة لعمل آيس كريم المانجو بقوام ناعم وطعم منعش يناسب جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون كريمة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون كريمة

مكونات آيس كريم المانجو:

2 كوب مانجو طازجة مقطعة ومجمدة

نصف كوب حليب مثلج

3 ملاعق كبيرة سكر (حسب الرغبة)

عصير نصف ليمونة

فانيليا (اختياري)

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون كريمة

طريقة عمل آيس كريم المانجو:

ـ توضع المانجو المجمدة في الخلاط الكهربائي.

ـ يضاف الحليب المثلج والسكر وعصير الليمون والفانيليا.

ـ تُخلط المكونات جيدًا حتى الحصول على قوام كريمي ناعم.

ـ يُسكب الخليط في علبة محكمة الغلق.

ـ يُوضع في الفريزر لمدة 3 إلى 4 ساعات مع التقليب كل ساعة للحصول على أفضل قوام.

ـ يُقدم آيس كريم المانجو باردًا ويمكن تزيينه بقطع مانجو حسب الرغبة.

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون كريمة

نصائح الشيف نادية السيد

ـ استخدام مانجو ناضجة يمنح نكهة أقوى.

ـ يمكن التحكم في كمية السكر حسب الذوق.

ـ التقليب أثناء التجميد يساعد على منع تكوّن بلورات الثلج.