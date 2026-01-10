قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
مشاكل بالتابلت وأسئلة من الكتب الخارجية| أبرز أزمات امتحانات أولى و2 ثانوي اليوم
طهران تكشف شبكة تجسس .. اعتقال أجنبي بتهمة العمل للموساد
غلق كلي للطريق الدائري القوس الغربي في الاتجاهين لمدة 21 يوما.. اعرف السبب
الغندور: أفضل مباراة لنيجيريا وأسوأ مباراة لمنتخب الجزائر
بدون ماكينة ولا كريمة| طريقة عمل آيس كريم المانجو فى البيت

آية التيجي

يُعد آيس كريم المانجو من الحلويات الصيفية المفضلة لدى الكثيرين، ويمكن تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة ومن دون استخدام ماكينة أو كريمة.

وقدمت الشيف نادية السيد وصفة اقتصادية وسهلة لعمل آيس كريم المانجو بقوام ناعم وطعم منعش يناسب جميع أفراد الأسرة.

مكونات آيس كريم المانجو:
2 كوب مانجو طازجة مقطعة ومجمدة
نصف كوب حليب مثلج
3 ملاعق كبيرة سكر (حسب الرغبة)
عصير نصف ليمونة
فانيليا (اختياري)

طريقة عمل آيس كريم المانجو:

ـ توضع المانجو المجمدة في الخلاط الكهربائي.

ـ يضاف الحليب المثلج والسكر وعصير الليمون والفانيليا.

ـ تُخلط المكونات جيدًا حتى الحصول على قوام كريمي ناعم.

ـ يُسكب الخليط في علبة محكمة الغلق.

ـ يُوضع في الفريزر لمدة 3 إلى 4 ساعات مع التقليب كل ساعة للحصول على أفضل قوام.

ـ يُقدم آيس كريم المانجو باردًا ويمكن تزيينه بقطع مانجو حسب الرغبة.

نصائح الشيف نادية السيد

ـ استخدام مانجو ناضجة يمنح نكهة أقوى.

ـ يمكن التحكم في كمية السكر حسب الذوق.

ـ التقليب أثناء التجميد يساعد على منع تكوّن بلورات الثلج.

