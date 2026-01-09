أحلى من المحلات.. طريقة عمل مكرونة بالجمبري

مكرونة بالجمبري من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها منا يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم والمحلات.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بالجمبري، فيما يلي:

مقادير مكرونة بالجمبري



● مكرونة قلم مسلوقه

● جمبري مقشّر

● كريمة طبخ

● ثوم مفروم

● زبدة وزيت زيتون

● ملح وفلفل

● فلفل ألوان مفروم ناعم

● بشر ليمون

● شبت مفروم



طريقة تحضير مكرونة بالجمبري



تسخن الزبدة والزيت ثم يشوح الجمبري مع الثوم والفلفل الالوان حتى يذبل الخضار

يضاف بشر الليمون والشبت ونقلب

تضاف الكريمة ونقلب

تترك على النار غلوة ثم تضاف المكرونة ونقدم