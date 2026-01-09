قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضوء غير مرئي ينبعث من الكائنات الحية.. هل تتوهج الحياة في الخفاء؟
جماليات لغة الضاد في أمسية شعرية ببيت ثقافة القوصية
أحمد الفيشاوي يتذكر والدته الراحله بكلمات مؤثرة: إلى أن نلتقي
محافظ حلب: قوى الأمن الداخلي انتشرت خلال ساعات الليل في حيي الأشرفية وبني زيد
إجراء جديد داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات
مساعدات نقدية واستثنائية لـ محدودى الدخل .. وهذه حالات وقفها بالقانون
محافظة بورسعيد تكشف عن أسباب انقطاع المياه وضعفها في عدد من الأحياء ومدينة بورفؤاد
تريزيجيه: كوت ديفوار منتخب قوي ومواجهته نهائي مبكر لأمم أفريقيا| فيديو
التضامن تنظم قافلة شاملة لرعاية كبار السن المنتقلين من دور غير مرخصة بالإسكندرية
هاني حتحوت يوجه رسالة شكر للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح
الخارجية الإيرانية: سياستنا قائمة على دعم استقلال لبنان وسلامة أراضيه
كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف
مرأة ومنوعات

أحلى من المحلات.. طريقة عمل مكرونة بالجمبري

مكرونة بالجمبري
مكرونة بالجمبري
هاجر هانئ

مكرونة بالجمبري من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها منا يدفع البعض إلي شرائها من المطاعم والمحلات.
قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بالجمبري، فيما يلي:

مقادير مكرونة بالجمبري


● مكرونة قلم مسلوقه
● جمبري مقشّر
● كريمة طبخ
● ثوم مفروم
● زبدة وزيت زيتون
● ملح وفلفل
● فلفل ألوان مفروم ناعم
● بشر ليمون
● شبت مفروم


طريقة تحضير مكرونة بالجمبري


تسخن الزبدة والزيت ثم يشوح الجمبري مع الثوم والفلفل الالوان حتى يذبل الخضار
يضاف بشر الليمون والشبت ونقلب
تضاف الكريمة ونقلب
تترك على النار غلوة ثم تضاف المكرونة ونقدم

