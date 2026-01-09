لو نفسك فيها.. طريقة عمل مكرونة بشاميل لايت

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بشاميل لايت، فهي من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، لكن رغم ذلك لا يعرف البعض تناولها خلال اتباع الأنظمة الغذائية المختلفة.





مقادير مكرونة بشاميل لايت

‎● مكرونة قلم مسلوقة

‎للبشاميل:

‎● 1 لتر لبن

‎● 2 كوب دقيق أسمر

‎● 1 كوب شوربة

‎● مكعب زبدة

‎● رشة جوزة الطيب

‎● ملح

‎● فلفل

‎للعصاج:

‎● ½ كيلو لحمة مفرومة

‎● بصل مفروم

‎● جزر مفروم

‎● أعواد كرفس مفرومة

‎● بهارات لحمة

‎● زعتر

‎● 1 كوب صلصة

‎● 1 كوب عصير طماطم

‎● زيت زيتون

‎● ملح

‎● فلفل









‎طريقة تحضير مكرونة بشاميل لايت

* تسلق المكرونة ثم ترفع من على النار

* في طاسة على النار يوضع 2 معلقة كبيرة زيت زيتون , بصل مفروم , جزر مفروم , أعواد كرفس مفرومة , بهارات لحمة , ملح , فلفل و تشوح المكونات ثم تضاف صلصة , عصير طماطم , زعتر و تقلب المكونات للحصول على العصاج المطلوب.

* يوضع في الخلاط دقيق أسمر , لبن , شوربة , رشة جوزة الطيب , ملح , فلفل للحصول على البشاميل المطلوب.

* في طاسة على النار يوضع البشاميل مع استمرار تقليب المكونات ثم يضاف مكعب زبدة و تقلب المكونات

* رفع البشاميل من على النار ثم يترك

* في بولة يوضع بشاميل مع مكرونة و تقلب المكونات جيداً

* في بايركس يوضع مكرونة بشاميل ثم يوضع طبقة من العصاج ثم طبقة من المكرونة بالبشاميل

* يوضع على الوجه بشاميل

* يوضع البايركس في الفرن و يترك حتى تمام الطهى.

* ويقدم