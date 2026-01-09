قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشاري يحذر من تشخيص الأمراض عبر الذكاء الاصطناعي: خطر يهدد صحة المرضى
محمد رمضان يروج لأغنية جديدة في أحدث ظهور
قوات الاحتلال تتوغل داخل الأراضي اللبنانية وتفجر منزلا في بلدة يارون
66 عاما على وضع حجر أساس السد العالي.. أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين
مواجهة شرسة بين الأسود.. المغرب تواجه الكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه
العراق يحتفل بعيد الشرطة ويكرم جهود عناصر الأمن
أونروا: الجيش الإسرائيلي ينتشر في أكثر من نصف قطاع غزة
قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل وفودًا كنسية من أستراليا وأمريكا بوادي النطرون
ترامب: لا أستبعد ضربات إضافية محتملة في نيجيريا
روسيا تعلن ضرب مواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ أوريشنيك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو نفسك فيها.. طريقة عمل مكرونة بشاميل لايت

مكرونة بشاميل لايت
مكرونة بشاميل لايت
هاجر هانئ

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بشاميل لايت، فهي من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، لكن رغم ذلك لا يعرف البعض تناولها خلال اتباع الأنظمة الغذائية المختلفة.


 

مقادير مكرونة بشاميل لايت

‎● مكرونة قلم مسلوقة

‎للبشاميل:

‎● 1 لتر لبن

‎● 2 كوب دقيق أسمر

‎● 1 كوب شوربة

‎● مكعب زبدة

‎● رشة جوزة الطيب

‎● ملح

‎● فلفل

‎للعصاج:

‎● ½ كيلو لحمة مفرومة

‎● بصل مفروم

‎● جزر مفروم

‎● أعواد كرفس مفرومة

‎● بهارات لحمة

‎● زعتر

‎● 1 كوب صلصة

‎● 1 كوب عصير طماطم

‎● زيت زيتون

‎● ملح

‎● فلفل


 


 

‎طريقة تحضير مكرونة بشاميل لايت

* تسلق المكرونة ثم ترفع من على النار

* في طاسة على النار يوضع 2 معلقة كبيرة زيت زيتون , بصل مفروم , جزر مفروم , أعواد كرفس مفرومة , بهارات لحمة , ملح , فلفل و تشوح المكونات ثم تضاف صلصة , عصير طماطم , زعتر و تقلب المكونات للحصول على العصاج المطلوب.

* يوضع في الخلاط دقيق أسمر , لبن , شوربة , رشة جوزة الطيب , ملح , فلفل للحصول على البشاميل المطلوب.

* في طاسة على النار يوضع البشاميل مع استمرار تقليب المكونات ثم يضاف مكعب زبدة و تقلب المكونات

* رفع البشاميل من على النار ثم يترك

* في بولة يوضع بشاميل مع مكرونة و تقلب المكونات جيداً

* في بايركس يوضع مكرونة بشاميل ثم يوضع طبقة من العصاج ثم طبقة من المكرونة بالبشاميل

* يوضع على الوجه بشاميل

* يوضع البايركس في الفرن و يترك حتى تمام الطهى.

* ويقدم

مكرونة بشاميل مكرونة بشاميل لايت طريقة عمل مكرونة بشاميل لايت مقادير مكرونة بشاميل لايت ‎طريقة تحضير مكرونة بشاميل لايت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

سكن لكل المصريين

تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

العمالة غير المنتظمة 2026

1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة

رقم موبايل مواطن

بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تقرر امتداد مسير قطار من الإسكندرية إلى سوهاج بدءا من الغد

جولف

عمر هشام: شراكات القطاع الخاص ركيزة أساسية لنمو إيرادات اتحاد الجولف

الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود مسلم

الوزير هنو يكرّم محمود مسلم في عيد الثقافة الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد