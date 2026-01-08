عشان تدفى.. طريقة عمل بطاطا بالبشاميل

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بطاطا بالبشاميل، فهي من الحلويات التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل خلال أيام الشتاء.

مقادير بطاطا بالبشاميل



● بطاطا مسلوقة

● زبدة

● دقيق

● لبن

● كريمة

● سكر

● قرفة ناعمة

● جوزة الطيب ناعمة

● زنجبيل بودرة

● فول سوداني مجروش

● زبيب

● جوز هند

طريقة تحضير بطاطا بالبشاميل



يحمر الدقيق في الزبدة في إناء على النار

يضاف السكر والقرفة وجوزة الطيب

يضاف اللبن والكريمة ويقلب كل الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام

تخلط البطاطا المسلوقة مع جوز الهند ويضاف لها جزء من خليط البشاميل ويقلب كل خليط البطاطا

يوضع خليط البطاطا في طاجن

يضاف الزبيب وجوز الفول السوداني حسب الرغبة

يضاف على الوجه خليط البشاميل

توضع في الفرن حتى يحمر الوجه

تقدم البطاطا بالبشاميل