محامي شقيق سارة خليفة يطالب بالبراءة في تصنيع المخدرات.. والقاضي يرد: معاكم لمطلع الفجر
موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة
نشرة المرأة | أعراض وأسباب العصب السابع .. أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة والطاقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللفت؟
بعد ارتفاعها.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية: نتطلع لإزالة المعوقات أمام نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية
الزبيدي.. بيان عاجل من الصومال بشأن استخدام مجاله الجوي لتهريب شخصية سياسية
الطقس اليوم.. انخفاض حاد وأمطار ورياح تضرب معظم المحافظات خلال ساعات
طريقة عمل كيكة الميكرويف في 3 دقايق
غضب الكوكب يهدد البشر والاقتصاد.. الأرض لا تهدأ و رصد 55 زلزالا يوميا
جيش الاحتلال يزعم استهداف أحد عناصر حزب الله في منطقة زيتا بجنوب لبنان
قمة نارية .. تعرف على مشوار منتخبي مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية
مرأة ومنوعات

عشان تدفى.. طريقة عمل بطاطا بالبشاميل

طريقة عمل بطاطا بالبشاميل
طريقة عمل بطاطا بالبشاميل
هاجر هانئ

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بطاطا بالبشاميل، فهي من  الحلويات التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل خلال أيام الشتاء.

مقادير  بطاطا بالبشاميل


● بطاطا مسلوقة

● زبدة

● دقيق

● لبن

● كريمة

● سكر

● قرفة ناعمة

● جوزة الطيب ناعمة

● زنجبيل بودرة

● فول سوداني مجروش

● زبيب

● جوز هند

طريقة تحضير بطاطا بالبشاميل


يحمر الدقيق في الزبدة في إناء على النار
يضاف السكر والقرفة وجوزة الطيب
يضاف اللبن والكريمة ويقلب كل الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام
تخلط البطاطا المسلوقة مع جوز الهند ويضاف لها جزء من خليط البشاميل ويقلب كل خليط البطاطا
يوضع خليط البطاطا في طاجن
يضاف الزبيب وجوز الفول السوداني حسب الرغبة
يضاف على الوجه خليط البشاميل
توضع في الفرن حتى يحمر الوجه
تقدم البطاطا بالبشاميل

