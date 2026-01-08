طريقة عمل بريوش بالزبدة والثوم.. فطار شهي ولذيذ

بريوش بالزبدة والثوم من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و مختلف عن الأطباق الأخرى.

قدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بريوش بالزبدة والثوم، فيما يلي….

مقادير بريوش بالزبدة والثوم

المقادير

● بريوش

● زبدة

● قرون شطة مجففة

● بقدونس مفروم

● فصوص ثوم مقلية

● جبنة موتزاريلا مبشورة

طريقة تحضير بريوش بالزبدة والثوم



تخلط الزبدة مع الشطة والبقدونس والثوم ويهرسوا جيدا

يفتح البريوش نصفين

ثم يدهن بخليط الزبدة ويضاف الموتزاريلا على الوجه

ودخل الفرن حتى ذوبان الجبنة

ويقدم ساخنا