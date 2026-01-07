قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة
موتورولا تكشف عن منتجات جديدة في معرض CES 2026
انتر ميلان يهزم بارما 2-0 ويتصدر الدوري الايطالي
الدوري الإنجليزي| بورنموث يفوز على توتنهام بثلاثية
بنمو 83%.. حجم الأوراق المخصمة تقارب 102 مليار جنيه في 10 أشهر
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم في بني سويف
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

العجينة السرية.. طريقة عمل الدونتس المقلية الهشة

طريقة عمل الدونتس
طريقة عمل الدونتس
رشا عوني

في ليالي الشتاء ومع برودة الأجواء؛ يفضل الجميع الأكلات الشتوية والمشروبات والحلوى التي تساعد على التدفئة خاصة المخبوزة في المنزل، ومنها وصفة الدونتس في البيت لأنها سهلة وسريعة ويحبها الكبار والصغار.

ونقدم لك طريقة عمل الدونتس المقلية الهشة في البيت وكذلك عجينة الدونتس بأسهل طريقة ومكوناتها.

 

مقادير عجينة الدونتس

½2 كوب دقيق.
¾ كوب ماء.
3 ملاعق كبيرة حليب.
2 ملعقة كبيرة سكر.
ملعقة كبيرة خميرة.
رشة ملح.
بيضة.

زيت للقلي.

ألذ وأخف دونتس هتجربوها! Donuts
مقادير عجينة الدونتس


مكونات إضافية (للتزيين)  
2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.
ملعقة كبيرة قرفة.

طريقة عمل عجينة الدونتس

  • أذيبي الخميرة في الماء الدافئ، واتركيها جانبًا ليتضاعف حجمها.
    - أحضري وعاء الخلاط الكهربائي، وأضيفي الدقيق والسكر والحليب والبيض والفانيليا.
    - أضيفي الخميرة للمكونات، واخلطيهم معًا جيدًا.
    - افردي العجينة على سطح مستوٍ ومرشوش بالدقيق.
    - قطّعيها إلى كرات متوسطة الحجم على شكل الدونات، ورشيها بالدقيق.
    - غطّيها، واتركيها ترتاح حوالي 40 دقيقة ليتضاعف حجمها لاستخدامها لاحقَا.

طريقة خبز الدونتس

  • سخّني كمية مناسبة من الزيت النباتي على النار.
    - اقلي كرات الدونات لتصبح ذهبية اللون من الجانبين.
    - اخلطي السكر البودرة والقرفة في وعاء صغير الحجم.
    - اغمسي الدونات في الخليط وهي ساخنة فورًا.
    - قدّمي الدونات ساخنة أو دافئة.
الدونتس ❗بطريقه احترافيه ❗خفيف قطني هش❗بدون حلفان مش هتبطلي تعمليه غير كده - YouTube
طريقة عمل الدونتس المقلية

طريقة عمل الدونتس نادية السيد

 

ما هي طريقة عمل الدونات المقلية الهشة ؟

 

مقادير الدوناتس المقلية


2 كوب وثلث طحين
بيضة
2 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة وسط خميرة
ملعقة صغيرة ملح
30 جرام زبدة لينه بحرارة الغرفة مذابة
كوب حليب دافئ

طريقة عمل دونات بسهولة | مكتوبة | اية حبيب
طريقة عمل الدونات في البيت

خطوات عمل الدوناتس المقلية

في العجان أو بشكل يدوي، اخلطي الدقيق والبيضة والسكر والخميرة والملح.

ثم نضيف عليهم كوب الحليب ونعجن قليلاً.

نضيف الزبدة ونعجن لمدة ربع ساعة نغطيها ونتركها تختمر 45 دقيقة.

بعدها نفردها بارتفاع ١ سم ونقطعها ونتركها تختمر بعد التقطيع ربع ساعة.

نقليها بزيت حرارته وسط حتى تنتفخ وتتحمر وتأخذ اللون الذهبي من الجهتين.

ثم نضعها على ورق زبدة ونغمسها بالسكر وهي ساخنة حتى يتصق بها.

ويمكن تزيينها حسب الرغبة بصوص شيكولاتة أو سكر بودرة أو نوتيلا أو مربى أو أي صوص تفضلينه.

طريقة عمل الدوناتس طريقة عمل الدوناتس في البيت عجينة الدوناتس مقادير عجينة الدوناتس في البيت طريقة عمل السينابون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: الاحتفال بميلاد السيد المسيح تجديد للوعي بنور نبي من أنبياء الله

الصلاة

هل تصح صلاة المغرب قضاء بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: أرباح الودائع البنكية حلال ويجوز للإنسان الانتفاع بها

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

الفرق بين اليوسفى والبرتقال.. أيهما افضل لإنقاص الوزن وللمناعة

البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد