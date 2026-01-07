العجينة السرية.. طريقة عمل الدونتس المقلية الهشة

في ليالي الشتاء ومع برودة الأجواء؛ يفضل الجميع الأكلات الشتوية والمشروبات والحلوى التي تساعد على التدفئة خاصة المخبوزة في المنزل، ومنها وصفة الدونتس في البيت لأنها سهلة وسريعة ويحبها الكبار والصغار.

ونقدم لك طريقة عمل الدونتس المقلية الهشة في البيت وكذلك عجينة الدونتس بأسهل طريقة ومكوناتها.

مقادير عجينة الدونتس

½2 كوب دقيق.

¾ كوب ماء.

3 ملاعق كبيرة حليب.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح.

بيضة.

زيت للقلي.

مكونات إضافية (للتزيين)

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

ملعقة كبيرة قرفة.

طريقة عمل عجينة الدونتس

أذيبي الخميرة في الماء الدافئ، واتركيها جانبًا ليتضاعف حجمها.

- أحضري وعاء الخلاط الكهربائي، وأضيفي الدقيق والسكر والحليب والبيض والفانيليا.

- أضيفي الخميرة للمكونات، واخلطيهم معًا جيدًا.

- افردي العجينة على سطح مستوٍ ومرشوش بالدقيق.

- قطّعيها إلى كرات متوسطة الحجم على شكل الدونات، ورشيها بالدقيق.

- غطّيها، واتركيها ترتاح حوالي 40 دقيقة ليتضاعف حجمها لاستخدامها لاحقَا.

طريقة خبز الدونتس

سخّني كمية مناسبة من الزيت النباتي على النار.

- اقلي كرات الدونات لتصبح ذهبية اللون من الجانبين.

- اخلطي السكر البودرة والقرفة في وعاء صغير الحجم.

- اغمسي الدونات في الخليط وهي ساخنة فورًا.

- قدّمي الدونات ساخنة أو دافئة.

طريقة عمل الدونتس المقلية

طريقة عمل الدونتس نادية السيد

ما هي طريقة عمل الدونات المقلية الهشة ؟

مقادير الدوناتس المقلية



2 كوب وثلث طحين

بيضة

2 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة وسط خميرة

ملعقة صغيرة ملح

30 جرام زبدة لينه بحرارة الغرفة مذابة

كوب حليب دافئ

طريقة عمل الدونات في البيت

خطوات عمل الدوناتس المقلية

في العجان أو بشكل يدوي، اخلطي الدقيق والبيضة والسكر والخميرة والملح.

ثم نضيف عليهم كوب الحليب ونعجن قليلاً.

نضيف الزبدة ونعجن لمدة ربع ساعة نغطيها ونتركها تختمر 45 دقيقة.

بعدها نفردها بارتفاع ١ سم ونقطعها ونتركها تختمر بعد التقطيع ربع ساعة.

نقليها بزيت حرارته وسط حتى تنتفخ وتتحمر وتأخذ اللون الذهبي من الجهتين.

ثم نضعها على ورق زبدة ونغمسها بالسكر وهي ساخنة حتى يتصق بها.

ويمكن تزيينها حسب الرغبة بصوص شيكولاتة أو سكر بودرة أو نوتيلا أو مربى أو أي صوص تفضلينه.