يعد الكريب من أكثر الوجبات انتشارا واقبالا لدى كثير من الاشخاص، ويأتي كريب فاهيتا الفراخ في مقدمة الانواع الاكثر شهرة، لما يتميز به من مذاق غني وسهولة التحضير.

ويفضل عدد كبير من الأسر تحضير الكريب في المنزل بدلا من شرائه جاهزا، لضمان الجودة والنكهة، وفيما يلي طريقة عمل كريب فاهيتا فراخ بخطوات واضحة ومقادير دقيقة.

طريقة عمل الكريب الجاهز بالفراخ في البيت

مكونات عجينة الكريب

1 كوب دقيق متعدد الاستخدام.

1 كوب حليب.

2 بيضة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

طريقة تحضير عجينة الكريب

يخفق البيض مع الحليب والملح جيدا في وعاء عميق حتى تتجانس المكونات.

يضاف الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على خليط ناعم خال من التكتلات.

تضاف الزبدة المذابة ويقلب الخليط جيدا.

يترك الخليط ليرتاح مدة لا تقل عن 30 دقيقة.

تسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.

تسكب كمية مناسبة من الخليط وتوزع بحركة دائرية لتكوين طبقة رفيعة.

يترك الكريب حتى يحمر من الاسفل ثم يقلب على الوجه الاخر لدقيقة اخرى.

تكرر الخطوات حتى انتهاء الكمية.

مكونات حشوة كريب فاهيتا الفراخ

500 جرام صدور دجاج مقطعة شرائح.

1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

2 فلفل اخضر مقطع شرائح.

1 فلفل احمر مقطع شرائح.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة بهارات فاهيتا.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملح حسب الرغبة.

صلصة جواكامولي اختيارية.

قشطة حامضة اختيارية.

طريقة تحضير الحشوة

يسخن زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.

يضاف البصل ويقلب حتى يذبل ويصبح شفافا.

تضاف شرائح الفلفل وتقلب مع البصل حتى تلين.

تضاف شرائح الدجاج مع بهارات الفاهيتا والكمون والفلفل الاسود والملح.

تقلب المكونات جيدا حتى ينضج الدجاج ويكتسب لونا ذهبيا.

طريقة التقديم

توزع حشوة الفاهيتا على كل رغيف كريب.

يمكن اضافة صلصة الجواكامولي او القشطة الحامضة حسب الرغبة.

يطوى الكريب على شكل لفائف او مثلثات.

يقدم ساخنا مع صلصة الطماطم او اي صوص مفضل.

طريقة عمل عجينة كريب جاهزة لعدد 5 ارغفة مقاس 32

2 كوب ماء او حليب.

2 كوب دقيق فاخر متعدد الاستخدام.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

2 الى 3 ملاعق كبيرة زيت.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ذرة فانيليا.

1 بيضة لزيادة الطراوة ويمكن الاستغناء عنها.

1 ملعقة صغيرة خل ويمكن الاستغناء عنها في حال عدم اضافة البيض.

مقادير تتبيلة دجاج الكريب

نصف كوب ماء.

نصف كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ربع ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

رشة جنزبيل ورشة زعتر حسب الرغبة.

مقادير تغليف دجاج الكريب المقرمش

3 كوب دقيق.

ثلث كوب نشا.

نفس نوع ومقادير توابل تتبيلة الدجاج.

مكونات حشو كريب الدجاج الجاهز



استربس دجاج مقرمش.

خس او كابوتشا.

شرائح بصل.

شرائح طماطم.

فلفل حار او بارد حسب الرغبة.