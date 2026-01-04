مش هتشتريه تاني.. طريقة عمل بودرة السحلب بالمكسرات في البيت

طريقة عمل بودرة السحلب بالمكسرات في البيت تهم الكثير ، حيث يُعد السحلب واحدًا من أشهر المشروبات الشتوية التي تحظى بإقبال واسع خلال فصل البرد، لما يتمتع به من قدرة على منح الجسم الدفء والطاقة، إلى جانب قوامه الكريمي وطعمه الغني، خاصة عند تحضيره بالمكسرات التي تضيف نكهة مميزة وقيمة غذائية أعلى.



طريقة عمل بودرة السحلب بالمكسرات في البيت

ويفضل كثيرون تحضير بودرة السحلب في المنزل بدلًا من الجاهزة، لضمان جودة المكونات وخلوها من أي مواد حافظة أو إضافات صناعية، فضلًا عن إمكانية التحكم في الطعم ونسبة السكر والمكسرات حسب الرغبة.



مكونات بودرة السحلب بالمكسرات

تعتمد طريقة تحضير بودرة السحلب بالمكسرات في المنزل على مكونات بسيطة ومتوفرة، وجاءت كالتالي:

- كوب من الحليب البودرة كامل الدسم

- نصف كوب نشا ذرة

- ربع كوب سكر بودرة أو حسب الرغبة

- ملعقة صغيرة فانيليا بودرة

- نصف ملعقة صغيرة مستكة مطحونة «اختياري»

- ربع كوب مكسرات مطحونة ناعم مثل الفول السوداني أو اللوز أو البندق أو الفستق

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة «اختياري»



طريقة عمل بودرة السحلب بالمكسرات في البيت

بـ3 خطوات.. طريقة تحضير بودرة السحلب في المنزل

- في الخطوة الأولى، يتم إحضار وعاء جاف ونظيف، ثم تُخلط جميع المكونات الجافة معًا جيدًا حتى تتجانس تمامًا دون تكتلات.

- وفي الخطوة الثانية، تُنقل المكونات إلى الكبة أو الخلاط الجاف، وتُطحن لمدة دقيقة تقريبًا حتى يتم الحصول على خليط ناعم ومتجانس.

- أما الخطوة الثالثة، فيتم حفظ بودرة السحلب في برطمان زجاجي محكم الغلق، بعيدًا عن الرطوبة والحرارة، للحفاظ على جودتها لأطول فترة ممكنة.

طريقة تحضير كوب سحلب بالمكسرات

لتحضير كوب سحلب دافئ بالمكسرات، يُضاف كوب من الحليب السائل إلى ملعقة كبيرة ممتلئة من بودرة السحلب المحضرة مسبقًا.

يُرفع الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يبدأ القوام في التماسك ويصبح كثيفًا وناعمًا.

بعد ذلك، يُصب السحلب في الكوب، ويُزين بالمكسرات المفرومة أو جوز الهند أو القرفة حسب الرغبة، ليكون جاهزًا للتقديم كمشروب شتوي غني ومشبع.



طريقة عمل بودرة السحلب بالمكسرات في البيت

فوائد تحضير السحلب في المنزل

يمنح تحضير السحلب في المنزل فرصة للتحكم الكامل في جودة المكونات، كما يسمح بتقليل السكر أو زيادته حسب الذوق، وإضافة أنواع المكسرات المفضلة، ليكون المشروب صحيًا وآمنًا ومناسبًا لجميع أفراد الأسرة، خاصة في الأجواء الباردة.