قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بفستان أسود مكشوف.. ريهام حجاج تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد
شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك
نادر العشري: نحتاج أفكارًا جديدة بأمم إفريقيا.. وشخصية محمد صلاح تظهر في الأدوار الإقصائية
المحكمة العُليا لفنزويلا تأمر نائبة الرئيس بتولي صلاحيات مادورو مؤقتًا
بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة جوية على منشأة تحت الأرض بسوريا
مسئول أمريكي: مادورو اختار عدم الخروج من فنزويلا رغم التهديدات
الزمالك يدرس بيع لاعبيه المحليين .. تعرّف على الاستثناء الوحيد
صلاة ليلة النصف من رجب تبني لك 420 قصرًا بالجنة وثواب 70 شهيدًا
اختياراتي مدمرة حياتي .. رانيا فريد شوقي تشارك جمهورها موقفًا طريفًا مع زوجها
عليكم الدخول الآن | إدارة ترامب تدفع شركات النفط إلى فنزويلا.. وتحذير للخارجية
سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026
إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مش هتشتريه تاني.. طريقة عمل بودرة السحلب بالمكسرات في البيت

السحلب بالمكسرات
السحلب بالمكسرات
عبد العزيز جمال

طريقة عمل بودرة السحلب بالمكسرات في البيت تهم الكثير ، حيث يُعد السحلب واحدًا من أشهر المشروبات الشتوية التي تحظى بإقبال واسع خلال فصل البرد، لما يتمتع به من قدرة على منح الجسم الدفء والطاقة، إلى جانب قوامه الكريمي وطعمه الغني، خاصة عند تحضيره بالمكسرات التي تضيف نكهة مميزة وقيمة غذائية أعلى.
 

طريقة عمل بودرة السحلب بالمكسرات في البيت

ويفضل كثيرون تحضير بودرة السحلب في المنزل بدلًا من الجاهزة، لضمان جودة المكونات وخلوها من أي مواد حافظة أو إضافات صناعية، فضلًا عن إمكانية التحكم في الطعم ونسبة السكر والمكسرات حسب الرغبة.

مكونات بودرة السحلب بالمكسرات

تعتمد طريقة تحضير بودرة السحلب بالمكسرات في المنزل على مكونات بسيطة ومتوفرة، وجاءت كالتالي:

- كوب من الحليب البودرة كامل الدسم
- نصف كوب نشا ذرة
- ربع كوب سكر بودرة أو حسب الرغبة
- ملعقة صغيرة فانيليا بودرة
- نصف ملعقة صغيرة مستكة مطحونة «اختياري»
- ربع كوب مكسرات مطحونة ناعم مثل الفول السوداني أو اللوز أو البندق أو الفستق
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة «اختياري»
 

طريقة عمل بودرة السحلب بالمكسرات في البيت

بـ3 خطوات.. طريقة تحضير بودرة السحلب في المنزل

- في الخطوة الأولى، يتم إحضار وعاء جاف ونظيف، ثم تُخلط جميع المكونات الجافة معًا جيدًا حتى تتجانس تمامًا دون تكتلات.

- وفي الخطوة الثانية، تُنقل المكونات إلى الكبة أو الخلاط الجاف، وتُطحن لمدة دقيقة تقريبًا حتى يتم الحصول على خليط ناعم ومتجانس.

- أما الخطوة الثالثة، فيتم حفظ بودرة السحلب في برطمان زجاجي محكم الغلق، بعيدًا عن الرطوبة والحرارة، للحفاظ على جودتها لأطول فترة ممكنة.

طريقة تحضير كوب سحلب بالمكسرات

لتحضير كوب سحلب دافئ بالمكسرات، يُضاف كوب من الحليب السائل إلى ملعقة كبيرة ممتلئة من بودرة السحلب المحضرة مسبقًا.

يُرفع الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يبدأ القوام في التماسك ويصبح كثيفًا وناعمًا.

بعد ذلك، يُصب السحلب في الكوب، ويُزين بالمكسرات المفرومة أو جوز الهند أو القرفة حسب الرغبة، ليكون جاهزًا للتقديم كمشروب شتوي غني ومشبع.
 

طريقة عمل بودرة السحلب بالمكسرات في البيت

فوائد تحضير السحلب في المنزل

يمنح تحضير السحلب في المنزل فرصة للتحكم الكامل في جودة المكونات، كما يسمح بتقليل السكر أو زيادته حسب الذوق، وإضافة أنواع المكسرات المفضلة، ليكون المشروب صحيًا وآمنًا ومناسبًا لجميع أفراد الأسرة، خاصة في الأجواء الباردة.

السحلب بودرة السحلب بالمكسرات طريقة عمل بودرة السحلب بالمكسرات طريقة عمل بودرة السحلب بالمكسرات في البيت طريقة تحضير بودرة السحلب في المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

خطف رئيس فنزويلا من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

محمود الخطيب

الخطيب يتوعد إدارة بيراميدز بسبب صفقة الفلسطيني حامد حمدان

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

دونالد ترامب

بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى

ترشيحاتنا

زاهى حواس

مؤسسة زاهى حواس: المرشدون السياحيون سفراء فوق العادة

مصر للطيران

لهذا أدارت أزمة إيرباص باحترافية .. مصر للطيران نفذت 158 ألف عملية صيانة خلال 2025| بالأرقام

رئيس مجلس الوزراء وطلاب مدرسة التمريض بالأقصر

كوثر محمود تُشيد بحرص رئيس الوزراء على دعم طلاب التمريض

بالصور

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو
مادورو
مادورو

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد