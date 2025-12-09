دفي نفسك.. فوائد تناول السحلب في الشتاء

يعد السحلب من المشروبات الشتوية التي تحتوي على فوائد كثيرة، حيث إن تناول السحلب في الشتاء يعمل على تدفئة الجسم.



فوائد تناول السحلب

السحلب من أشهر مشروبات الشتاء، مش بس بطعمه المميز، وأهمها:



1. يمد الجسم بالدفء

لأنه يحتوي على نشويات ومكونات بتساعد على رفع حرارة الجسم في الأيام الباردة.



2. غني بالطاقة

السحلب مصدر سريع للطاقة، وبيساعد على تنشيط الجسم ومقاومة الخمول مع البرودة.



3. يساعد على تهدئة المعدة

بيساهم في تقليل تهيّج المعدة وبيساعد في تحسين الهضم، خصوصًا اذا كان خفيف وقليل السكر.



4. يعزز الشعور بالشبع

بفضل قوامه الكثيف، بيقلل الشعور بالجوع، و مفيد في الشتاء



5. يفيد الأطفال في أيام البرد

يدفّي وبيزود طاقتهم، لكن يُفضّل يكون قليل سكر.



6. يقوي المناعة

لو أضفنا له لبن كامل الدسم أو مكسرات، بيكون مصدر جيد للفيتامينات والمعادن اللي بتدعم المناعة.



7. يحسن الحالة المزاجية

