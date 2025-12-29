أحلى من عربيات الشارع.. طريقة عمل حمص الشام في البيت

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
رشا عوني

مع برودة الأجواء، يدأ الجميع يبحثون عن الأكلات الشتوية و مشروبات التدفئة في ليالي البرد، وأشهرها حمص الشام المعروف بارتباطه بفصل الشتاء وعربات الشارع حيث الكوي البلاستيكي الحار وماء الحمص الساخن . 

نقدم لك طريقة عمل حمص الشام مثل عربات الشارع الشهيرة والخلطة السرية لتحصلي على نفس المذاق .. 

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام في البيت 

مكونات حمص الشام 

-كوب كبير من حمص الشام 

-4 أكواب ماء 

-بصلة متوسطة الحجم ومقطعة إلى قطع صغيرة.

- 2 حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

- 3 فصوص ثوم مفروم.

- ملعقة صغيرة من الكمون لإضافة نكهة وتسهيل الهضم.

- ملعقة صغيرة من الملح حسب (الرغبة).

- نصف ملعقة صغيرة من الشطة (اختيارية حسب الرغبة).

- عصير ليمون (حسب الرغبة للتقديم).

طريقة عمل حمص الشام

خطوات عمل حمص الشام 

1-ضعي الحمص في إناء كبيرة وأضيفي الماء وضعيه على نار متوسطة، يُترك ليغلي حتى ينضج الحمص ويصبح طريًا، وقد يستغرق ذلك حوالي ساعة إلى ساعة ونصف، وتأكدي من إزالة أي رغوة تتشكل على السطح أثناء الطهي.

2-بعد أن ينضج الحمص، أضيفي البصل المقطع والطماطم والثوم المفروم، ثم قومي بإضافة الكمون والملح والشطة واتركي الخليط يغلي مرة أخرى لمدة 10-15 دقيقة، حتى تتداخل النكهات.

3- يُقدم حمص الشام ساخنًا في أكواب، ويمكنك إضافة عصير الليمون لإضفاء نكهة منعشة.

طريقة عمل حمص الشام 


طريقة عمل حمص الشام نادية السيد 

مقادير  عمل حمص الشام

  • 2 كوب من الحمص (منقوع لمدة 12 ساعة)
  • 5 أكواب من الماء
  • 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون
  • 2 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون
  • ملعقة كبيرة من الملح
  • ملعقة صغيرة من الشطة (حسب الرغبة)
  • 2 فص ثوم مفروم
  • 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي
  • عصير ليمون للتزيين
طريقة حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام الشيف نادية السيد

  • اغسلي الحمص جيدًا ثم انقعيه في الماء لمدة 12 ساعة على الأقل ثم يتم تصفيته.
  • في وعاء كبير، ضعي الحمص المنقوع وأضيفي إليه 5 أكواب من الماء، واتركيه يغلي على نار متوسطة لمدة 60-90 دقيقة أو حتى يصبح الحمص طريًا.
  • بمجرد أن ينضج الحمص، أضيفي عصير الليمون، الكمون، الملح، والشطة (إذا كنتِ تفضلين الطعم الحار)، مع تحريك المزيج جيدًا.
  • في مقلاة صغيرة، سخني الزيت على نار متوسطة، ثم أضيفي الثوم المفروم واتركيه يحمر قليلًا.
  • ضعي الحمص في الأطباق الصغيرة، ثم ضعي فوقه الثوم المحمر وزينيه بعصير الليمون الطازج.
  • يقدم حمص الشام ساخنًا مع الخبز أو شرائح الليمون.
